【星座別】一目惚れで終わらない。「新生活で恋に発展しやすい人」は何座？ 占い師のアドバイス付き＜第1〜4位＞
春は、お花見や飲み会などのイベントが増え、新たな出会いが生まれやすいタイミング。思いがけないきっかけから、恋に発展する人も少なくありません。
「新生活に恋のチャンスを掴めるかどうか」を知りたいなら、自分の星座をチェックしてみる方法がおすすめ。なぜなら、星座には「その人の性格、恋の傾向」が、顕著にあらわれるからです。
今回は、星座別に見る「新生活で恋に発展しやすい人」をランキング形式で紹介します。
■「新生活で恋に発展しやすい人」をランキング形式で紹介
ここでは、星座別に「新生活で恋に発展しやすい人」をランキング形式で紹介します。
◇第1位 うお座
夢見がちで感受性の豊かなうお座は、ロマンチックな雰囲気にとても弱いタイプ。さりげない優しさにも心がふっと揺れてしまうため、新生活の中で恋に発展するケースも多いでしょう。
◇第2位 てんびん座
社交的で、誰にでも優しく、距離感を取るのが上手いてんびん座は、新生活で恋に発展する可能性大。てんびん座は、「この人と一緒にいると居心地がいいかも」と感じた瞬間に恋愛スイッチが入ります。多くの出会いから、ピンときた人がいれば、あっという間に恋へと進展していくはず。
◇第3位 ふたご座
好奇心が強く、話が盛り上がる相手があらわれると、すぐに夢中になるタイプ。悪い人にも惚れてしまいがちなので、出会いの場では「口の上手い人」には警戒心を持つことも忘れずに。
◇第4位 しし座
褒められる、おだてられるのに弱いので、褒め上手な人と会うと恋に発展する可能性が高いです。楽しいイベントも好むので、新生活の中で「ときめき」を感じたら、あっという間に恋に落ちることでしょう。
■新生活で恋に発展するために
新生活で恋を育てるには、まずはコミュニケーションそのものを楽しむ意識が大切。もし新しい出会いを求めているなら、イベントや飲み会の場で、目の前の相手との会話を「楽しむ」つもりで向き合ってみてはいかがでしょうか。
一つひとつの出会いを楽しめるようになると、自然と恋をしたい気持ちも高まり、自分の「心が動く瞬間」にも気づきやすくなるはずです。
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（みくまゆたん）
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