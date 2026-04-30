フローラノーティスジルスチュアート「ブルーハイドレンジア」限定コレクションが登場

雨上がりの澄んだ空気と、みずみずしい花の香りに包まれるひととき。フローラノーティスジルスチュアートから、初夏の訪れを美しく彩る「ブルーハイドレンジア」限定コレクションが登場します。透明感あふれる香りと、肌や髪を優しくケアするアイテムが揃い、日常に上質な癒しをもたらしてくれるラインアップ。心まで満たされる特別な香りの世界を、ぜひ体感してみてください♡

雨上がりの余韻を纏う香り

今回のコレクションは「AfterRainGlow」をテーマに、雨上がりの紫陽花が放つ繊細な美しさを表現。

グリーンフローラルムスクの香調で、ベルガモットやアップルの爽やかさに始まり、ジャスミンやウォーターリリーの透明感、ラストはムスクやアンバーの柔らかな余韻が広がります。

まるで初夏の朝の空気をそのまま閉じ込めたような、優しくも印象的な香りです。

BOTANIST×ドラえもん限定♡未来の森を想うサステナブルヘアケア

充実のラインアップをチェック

ブルーハイドレンジアフレグラントチャーム

価格：5g／4,290円

スティックタイプのフレグランスとして使えるほか、マルチバームとしても活躍。

ブルーハイドレンジアトーンアップコンフォートUVセラム

価格：60g／3,630円

SPF50+/PA++++〈顔・からだ用〉。美容液80％配合*で、透明感あふれるツヤ肌へ導きます。

ブルーハイドレンジアシマーボディジェリー

価格：145g／3,520円

シルバーパールが上品にきらめき、うるおいと香りで満たします。

ブルーハイドレンジアリペアスムースシャンプー

価格：400mL／3,300円

ブルーハイドレンジアリペアスムーストリートメント

価格：400mL／3,300円

軽やかでサラサラな髪へ導くヘアケアシリーズ。

ブルーハイドレンジアオードパルファン＜再販売*＞

価格：20mL／4,290円

ブルーハイドレンジアリペアヘアオイル＜再販売*＞

価格：50mL／4,180円

ブルーハイドレンジアコレクションは、香りとケアを同時に楽しめる多彩なアイテムを展開。それぞれのアイテムが、香りとともに心地よいケアタイムを叶えてくれます。

*公式オンラインショップ、伊勢丹新宿店ポップアップショップ、ルミネエスト店、札幌ステラプレイス店、ルクア大阪店、有楽町マルイ店、GINZASIX店でのみ再販売いたします。

ギフトにも嬉しい限定特典

発売を記念し、特別なギフトラッピングも登場。フレグラントチャーム専用ボックスや限定ショップバッグ、ブルーリボンラッピングなど、贈る時間まで美しく演出します。

さらに、2026年4月17日(金)から予約受付もスタート。伊勢丹新宿店ポップアップショップでは2026年5月8日(金)より先行発売、全国発売は2026年5月15日(金)です。

初夏を彩る香りをあなたに

みずみずしく繊細なブルーハイドレンジアの香りは、日常にさりげない特別感を添えてくれる存在。

肌や髪をケアしながら香りを楽しめる今回のコレクションは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです。

雨上がりのきらめきを纏うようなひとときを、この初夏ぜひ取り入れてみてください♪