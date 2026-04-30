フローラノーティスジルスチュアート「ブルーハイドレンジア」限定コレクションが登場
雨上がりの澄んだ空気と、みずみずしい花の香りに包まれるひととき。フローラノーティスジルスチュアートから、初夏の訪れを美しく彩る「ブルーハイドレンジア」限定コレクションが登場します。透明感あふれる香りと、肌や髪を優しくケアするアイテムが揃い、日常に上質な癒しをもたらしてくれるラインアップ。心まで満たされる特別な香りの世界を、ぜひ体感してみてください♡
雨上がりの余韻を纏う香り
今回のコレクションは「AfterRainGlow」をテーマに、雨上がりの紫陽花が放つ繊細な美しさを表現。
グリーンフローラルムスクの香調で、ベルガモットやアップルの爽やかさに始まり、ジャスミンやウォーターリリーの透明感、ラストはムスクやアンバーの柔らかな余韻が広がります。
まるで初夏の朝の空気をそのまま閉じ込めたような、優しくも印象的な香りです。
BOTANIST×ドラえもん限定♡未来の森を想うサステナブルヘアケア
充実のラインアップをチェック
ブルーハイドレンジアフレグラントチャーム
価格：5g／4,290円
スティックタイプのフレグランスとして使えるほか、マルチバームとしても活躍。
ブルーハイドレンジアトーンアップコンフォートUVセラム
価格：60g／3,630円
SPF50+/PA++++〈顔・からだ用〉。美容液80％配合*で、透明感あふれるツヤ肌へ導きます。
ブルーハイドレンジアシマーボディジェリー
価格：145g／3,520円
シルバーパールが上品にきらめき、うるおいと香りで満たします。
ブルーハイドレンジアリペアスムースシャンプー
価格：400mL／3,300円
ブルーハイドレンジアリペアスムーストリートメント
価格：400mL／3,300円
軽やかでサラサラな髪へ導くヘアケアシリーズ。
ブルーハイドレンジアオードパルファン＜再販売*＞
価格：20mL／4,290円
ブルーハイドレンジアリペアヘアオイル＜再販売*＞
価格：50mL／4,180円
ブルーハイドレンジアコレクションは、香りとケアを同時に楽しめる多彩なアイテムを展開。それぞれのアイテムが、香りとともに心地よいケアタイムを叶えてくれます。
*公式オンラインショップ、伊勢丹新宿店ポップアップショップ、ルミネエスト店、札幌ステラプレイス店、ルクア大阪店、有楽町マルイ店、GINZASIX店でのみ再販売いたします。
ギフトにも嬉しい限定特典
発売を記念し、特別なギフトラッピングも登場。フレグラントチャーム専用ボックスや限定ショップバッグ、ブルーリボンラッピングなど、贈る時間まで美しく演出します。
さらに、2026年4月17日(金)から予約受付もスタート。伊勢丹新宿店ポップアップショップでは2026年5月8日(金)より先行発売、全国発売は2026年5月15日(金)です。
初夏を彩る香りをあなたに
みずみずしく繊細なブルーハイドレンジアの香りは、日常にさりげない特別感を添えてくれる存在。
肌や髪をケアしながら香りを楽しめる今回のコレクションは、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです。
雨上がりのきらめきを纏うようなひとときを、この初夏ぜひ取り入れてみてください♪