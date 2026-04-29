スヌーピーデザインの「フェイラー」新作、野球柄とミモザ柄の6アイテムが登場！全ラインナップを紹介
コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY(スヌーピー)」では、毎回好評の「FEILER(フェイラー)」とのコラボレーションシリーズに、2026年春の新作が登場している。ラインナップは、BaseballデザインとSpring sleepデザインの2柄全6アイテム。2026年4月22日より第1弾の販売がスタートしていて、第2弾は5月13日(水)12時〜販売される。
【画像】「おかいものSNOOPY」限定のフェイラーコラボ新作をすべて見る
■アメリカンヴィンテージな「Baseball」デザイン
グラブを手に、赤い帽子を被ったスヌーピーの姿が印象的な「Baseball」デザイン。周りには星が舞い、ネイビーのストライプ柄がアメリカンヴィンテージの雰囲気を醸し出す。PEANUTSのコミックでもおなじみの野球モチーフは、スヌーピーファン・FEILERファンはもちろん、野球好きの家族や友人へのギフトとしても喜ばれそう。
「ハンカチ(Baseball)」(2970円)のフチ色はレッドとイエローの2種。定番の約25×25センチサイズで、カバンに入っているだけで気分が上がる1枚だ。
「巾着(Baseball)」(8250円)は、コスメやモバイルグッズの収納、バッグの中の整理整頓に活躍するサイズ感。紐の先には、デザインにも描かれている星形のエンドパーツがあしらわれていて、細部までかわいい。
「フラットミニトート(Baseball)」(1万1000円)は、アクセサリー感覚で持てるミニサイズのトートバッグ。内側には赤色のストライプ生地が使われている。
■ミモザに包まれて眠る「Spring sleep」デザイン
ミモザの花に囲まれて眠るスヌーピーがとにかく愛らしい「Spring sleep」デザイン。ミモザには「感謝」「思いやり」「友情」といった花言葉があり、大切な人へのギフトにぴったり。また、ドッグハウスの上ではなく入り口で寝ているというレアな構図も見どころだ。
「ハンカチ(Spring sleep)」(2970円)は、定番の25センチサイズで、ギフトにも自分用にも手に取りやすい価格帯。
「ポーチ(Spring sleep)」(7150円)は、内側にオープンポケットが2つ付いていて、ポーチの中の整理整頓がはかどる設計。
「マチ付きミニバッグ(Spring sleep)」(1万6500円)は、コンパクトながらマチが広く、内側にオープンポケットが付いた実用派ミニバッグ。マグネットボタン付きで中が見えづらいのもうれしいポイントだ。
■気になる2回目販売は2026年5月13日(水)正午スタート
「おかいものSNOOPY」のFEILERコラボは2回に分けて販売されており、1回目は2026年4月22日に実施済み。2回目は2026年5月13日(水)正午から販売が始まる。完売したBaseballシリーズを狙っている人は、第2弾の5月13日(水)12時が再入手のチャンス！
【販売スケジュール】
第1弾：2026年4月22日より販売中
第2弾：2026年5月13日(水)12時〜
なお、同じ商品を2回買うことはできないので、1回目で購入済みの人は、2回目では別のアイテムを狙おう。注文は1人1種類につき1点限りで、抽選ではなく先着販売。カートに入れただけでは商品確保にならず、「ご注文完了」ボタンを押した時点で購入確定となる。
FEILERの商品は、1枚の大きなシュニール織から柄を抜き取って裁断しているため、届いた商品の柄配置は写真と異なる場合がある。1点1点表情が違うのもフェイラーならではの味わいなので、届いた1枚との出合いを楽しみたい。お気に入りの1点を、自分へのご褒美に、大切な人への贈り物に。「おかいものSNOOPY」でチェックしてみよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■アメリカンヴィンテージな「Baseball」デザイン
グラブを手に、赤い帽子を被ったスヌーピーの姿が印象的な「Baseball」デザイン。周りには星が舞い、ネイビーのストライプ柄がアメリカンヴィンテージの雰囲気を醸し出す。PEANUTSのコミックでもおなじみの野球モチーフは、スヌーピーファン・FEILERファンはもちろん、野球好きの家族や友人へのギフトとしても喜ばれそう。
「ハンカチ(Baseball)」(2970円)のフチ色はレッドとイエローの2種。定番の約25×25センチサイズで、カバンに入っているだけで気分が上がる1枚だ。
「巾着(Baseball)」(8250円)は、コスメやモバイルグッズの収納、バッグの中の整理整頓に活躍するサイズ感。紐の先には、デザインにも描かれている星形のエンドパーツがあしらわれていて、細部までかわいい。
「フラットミニトート(Baseball)」(1万1000円)は、アクセサリー感覚で持てるミニサイズのトートバッグ。内側には赤色のストライプ生地が使われている。
■ミモザに包まれて眠る「Spring sleep」デザイン
ミモザの花に囲まれて眠るスヌーピーがとにかく愛らしい「Spring sleep」デザイン。ミモザには「感謝」「思いやり」「友情」といった花言葉があり、大切な人へのギフトにぴったり。また、ドッグハウスの上ではなく入り口で寝ているというレアな構図も見どころだ。
「ハンカチ(Spring sleep)」(2970円)は、定番の25センチサイズで、ギフトにも自分用にも手に取りやすい価格帯。
「ポーチ(Spring sleep)」(7150円)は、内側にオープンポケットが2つ付いていて、ポーチの中の整理整頓がはかどる設計。
「マチ付きミニバッグ(Spring sleep)」(1万6500円)は、コンパクトながらマチが広く、内側にオープンポケットが付いた実用派ミニバッグ。マグネットボタン付きで中が見えづらいのもうれしいポイントだ。
■気になる2回目販売は2026年5月13日(水)正午スタート
「おかいものSNOOPY」のFEILERコラボは2回に分けて販売されており、1回目は2026年4月22日に実施済み。2回目は2026年5月13日(水)正午から販売が始まる。完売したBaseballシリーズを狙っている人は、第2弾の5月13日(水)12時が再入手のチャンス！
【販売スケジュール】
第1弾：2026年4月22日より販売中
第2弾：2026年5月13日(水)12時〜
なお、同じ商品を2回買うことはできないので、1回目で購入済みの人は、2回目では別のアイテムを狙おう。注文は1人1種類につき1点限りで、抽選ではなく先着販売。カートに入れただけでは商品確保にならず、「ご注文完了」ボタンを押した時点で購入確定となる。
FEILERの商品は、1枚の大きなシュニール織から柄を抜き取って裁断しているため、届いた商品の柄配置は写真と異なる場合がある。1点1点表情が違うのもフェイラーならではの味わいなので、届いた1枚との出合いを楽しみたい。お気に入りの1点を、自分へのご褒美に、大切な人への贈り物に。「おかいものSNOOPY」でチェックしてみよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC