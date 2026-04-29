三上悠亜プロデュース。バストケアと向き合い続けたこだわりのナイトブラ「Mieloa」発売

ファッション通販サイトを運営するdazzyは4月7日、SNS総フォロワー1,890万人超を誇る三上悠亜さんがプロデュースするナイトブラブランド「Mieloa（ミエロア）」より、サイズ展開にこだわった新作ナイトブラを公式オンラインストアにて販売開始しました。

バストケア初心者でも手軽に始められるナイトブラを、飽くなき探求心を持つ三上悠亜さんがこだわり抜いてプロデュース。フィット感を重視し、幅広いサイズ展開で一人ひとりに寄り添います。

■Mieloa produced by Yua Mikami

三上悠亜にとってナイトブラは命そのもの。

着けているのを忘れてしまうくらい

軽い着け心地、素肌感、肌触りの良さ。

毎日着けてほしいものだから

とにかく楽に着脱できる仕様に。

生活に溶け込むナイトブラを届けます。

Mieloa公式ページ：https://d-rw.com/Page/mieloa.aspx?utm_source=prtimes&utm_medium=mieloa&utm_campaign=0406-1

■全20種類のサイズ展開を実現

「ナイトブラを作るなら、ちゃんとこだわりたいから」

その想いから、これまで手を出さずにいたナイトブラプロデュースに、三上悠亜さんがついに挑戦。

ナイトブラ歴10年、バストケアと向き合い続けてきた彼女が追求したのは、“いかに自分のバストポテンシャルを底上げできるか”。

より多くの人が自分に合ったフィット感を得られるよう、全20種類のサイズ展開を実現しました。アンダーは60〜80cm、カップはA〜Iまで幅広く対応しています。

バストケア未経験者でも手軽に始められるナイトブラで、美しいバストのために、今できることをはじめませんか？

商品ページ：https://d-rw.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3u65001&utm_source=prtimes&utm_medium=mieloa&utm_campaign=0406-2

■＼Mieloaこだわり10Point ෆ／

（1）素肌感のある軽やかな着け心地

パッドなしで自然なバストラインを演出。しっかり補整しながらも、軽やかでストレスフリーな着け心地を実現しました。

（2）カシュクールデザインでしっかりホールド

レースのカシュクール仕様でバスト全体をやさしく包み込み、横流れを防ぎながら安定感のあるフィットを叶えます。

（3）パワーネット構造で美しい補整力

全面に裏あてパワーネットを採用し、しっかりとした補整力を実現。袋縫い仕様で縫い目のあたりも軽減しています。

（4）繊細なレースで上品な印象に

アイラッシュレースを使用し、女性らしく繊細で上品なデザインに仕上げました。

（5）肌にやさしい綿混素材

ポリエステルと綿をバランスよく配合し、やわらかな肌触りと快適な着用感を両立。毎日使いたくなる心地よさです。

（6）バイカラーデザインで大人かわいく

配色の効いたデザインゴムがアクセントとなり、シンプルながらも洗練された印象に。

（7）脇高設計でしっかりサポート

脇高設計により気になるサイドのお肉をやさしくホールドし、すっきりとしたシルエットを演出します。

（8）V字バックでストレスフリーな着用感

ホックのないV字バックデザインで、就寝時のごわつきを軽減。仰向け・うつ伏せどちらでも快適に着用できます。

（9）大粒チャームで華やかなアクセント

中央にあしらったチャームがさりげなく輝き、女性らしい華やかさをプラスします。

（10）豊富なサイズ展開

さまざまなバストの形に寄り添えるよう、20サイズのバリエーションを用意しています。

color：ピンク、サックス、ネイビー、ブラック

size：S60〜LL80（アンダー60〜80cm、カップA〜I相当）

price：4,180円

◇まとめて買うほどお得な割引も開催中♪

⚫︎2枚set

通常8,360円のところ500円OFF

⤑⤑⤑ 合計7,810円

⚫︎3枚set

通常12,540円のところ1,000円OFF

⤑⤑⤑ 合計11,440円

⚫︎4枚set

通常16,720円のところ1,500円OFF

⤑⤑⤑ 合計15,070円

商品ページ：https://d-rw.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3u65001&utm_source=prtimes&utm_medium=mieloa&utm_campaign=0406-2

■ブランド概要

ブランド名：Mieloa（ミエロア）

プロデューサー：三上悠亜

Instagram：https://www.instagram.com/mieloa_official/

X：https://x.com/mieloa_official

LINE：https://line.me/R/ti/p/@102wdzfy

◇プロデューサー情報

三上悠亜

1993年8月16日生まれ、愛知県出身。

SNS総フォロワー数は約1,890万人を超え、圧倒的な影響力を誇る存在。美へのこだわりが感じられる発信は多くの共感を集め、特に女性から高い支持を得ている。

インフルエンサーとしての活動に加え、アパレルブランドのプロデュースなど、女性向け商材を中心に幅広く展開。さらにタレントとしても活躍の場を広げ、マルチに才能を発揮している。

Instagram：https://www.instagram.com/yua_mikami/

X：https://x.com/yua_mikami

YouTube：https://www.youtube.com/@yua_mikami816

TikTok：https://www.tiktok.com/@yua_mikami

（エボル）