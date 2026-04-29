今回は、不倫相手からのプレゼントを妻にバカにされたエピソードを紹介します。

奥さんとは不仲だって聞いていたのに…

「彼氏と付き合って半年頃、彼氏には私とは別に婚約者がいることが分かったんです。別れようとしましたが、『婚約破棄するから待っててほしい』と言われたんです。でも結局彼氏は婚約者と結婚したんです……。

それでも彼氏には『妻とは不仲なんだ。本当に愛しているのはお前で、妻とは離婚するから待ってて』と言われ、待つことにしました。

でもさんざん待ったのに、彼氏は離婚しませんでした。さらに彼氏の妻は妊娠中で、もうすぐ子どもがうまれることも判明。彼氏の妻には『うち、全然不仲じゃないですよ。離婚するつもりはないですし、あなたに慰謝料を請求します』と言われ、愕然としました。

さらに、私が彼氏から婚約指輪としてもらった指輪について、彼氏の妻に『それ新婚旅行のハワイで、親戚の女の子のお土産にするって言ってた指輪よね？』『そんな安物の指輪、大事にしてるの？』と露骨にバカにされ、ものすごく腹が立ちました。

彼氏の妻にも腹が立ちましたが、それ以上に彼氏に対して許せないと思いました」（体験者：20代女性・派遣社員／回答時期：2024年12月）

▽ こんな彼氏とは、婚約者がいると分かった時点で別れれば良かったですね。まぁ、時すでに遅しですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。