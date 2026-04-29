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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「ネットのバズリは、さざなみに過ぎない」を公開した。動画では、炎上やバズりといったネット上のトレンドに対する自身の見解や、情報に振り回されずに物事の本質を見極める重要性について語っている。



茂木氏は動画の冒頭で、「ネットとはどういう場所か」という問いを立て、「静かにひそかにあるものがいい」と自身の考えを提示。ネット上で話題となる炎上やトレンドについては「そこまで重要なことではない」と一蹴し、情報空間におけるバランス感覚の重要性に触れた。



論点として、人々の意見や考え方をガウス分布（正規分布）に例え、「極端な人たちが一番ノイズを出しやすく、リツイートやリポストでバズを起こしやすい」と分析。大多数の人は分布の真ん中あたりに存在しているにもかかわらず、現実の物理的な空間であれば「少し変わった人」と認識されるような層が、ネット上ではあたかもメインストリームであるかのように錯覚してしまう構造的な罠を指摘した。



茂木氏自身もネット上で炎上を経験することがあるというが、「振り返るとそんなに大した話ではない」と語る。それよりも、自身の存在の核にあるものを日々静かに続けることこそが重要であり、そうしたブレない活動が「10年後、20年後に残る」と強調した。



さらに、過去に作家の村上春樹氏がナショナリズムについて語った「安酒」という表現を引用し、ネットのトレンドやバズりも同様だと指摘。「バズって嬉しいと言っても、結局その人やバズったものは残らない」と語り、表面的な盛り上がりに一喜一憂する風潮をたしなめた。



最後に茂木氏は、ネットの表面的な動きを「さざなみみたいなもの」と表現。目先のバズりやノイズに気を取られるのではなく、「もっと深いところにある潮流を大事にした方がいい」と視聴者に呼びかけ、本質的な価値を見失わないよう独自の視点でメッセージを送った。