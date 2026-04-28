ETVOS POP UP開催♡伊勢丹新宿店で夏新作を先行チェック

敏感肌想いのミネラルコスメブランドとして人気のETVOSが、伊勢丹新宿店 本館地下2階にて期間限定のPOP UPイベントを開催します。2026年4月29日（水・祝）～5月5日（火・祝）の7日間、「2026 Summer Collection」を全国発売に先がけていち早くチェックできる特別な機会。限定キットや購入特典もそろい、初夏のメイクをアップデートしたい方に見逃せないイベントです。

先行発売の夏コレクションに注目

・ミネラルマルチパウダー 全4色

価格：各2,783円

定番2色：フレッシュベリー、ルミナスピンク／限定2色：ネクターベージュ、ラスターサンド

・ミネラルデザイニングアイブロウ

価格：全3色 3,894円

定番2色：ナチュラルブラウン、アッシュブラウン／限定1色：チョコブラウン

・アイススムースプライマー（限定）

価格：2,750円

・ミネラルシルキーベール SPF20 PA++（限定ホワイトパッケージ）

価格：3,872円

今回のPOP UPでは、やわらかな光と澄んだ色彩をテーマにした「2026 Summer Collection」の新作アイテムが先行発売されます。肌になじみながら、自然な血色感を演出するカラーラインアップが魅力です。

どれも石けんオフ可能なETVOSらしいやさしさにこだわったアイテムで、季節の変わり目にも心強いラインアップです。

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限定キット＆うれしい特典が充実

イベントでは、この時期だけの限定キットも登場。紫外線対策を意識するこれからの季節にぴったりです。

・ミネラルUVシルキーフィットプライマー リミテッドキット（限定）

価格：4,180円

・ミネラルUVアクアセラム50+ リミテッドキット（限定）

価格：3,960円

さらに、期間中に8,800円（税込）以上購入すると、ヴァイタルスペリアローションまたはヴァイタルスペリアセラムのミニサイズをプレゼント。

11,000円（税込）以上購入すると、現品サイズやオリジナルアイテムが当たるルーレットチャレンジにも参加できます。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

メイクアップアーティストのアドバイスも

期間中はETVOS専属メイクアップアーティストが入店し、肌悩みや理想の仕上がりに合わせたパーソナルアドバイス・タッチアップを実施。

新しいカラーに挑戦したい方や、自分に似合うメイクを知りたい方にもおすすめです。

※予約はエトヴォス公式オンラインストアより受付中。

この春夏のきれいを見つけに

ETVOSのPOP UPは、夏の新作をいち早く試せるだけでなく、限定アイテムや特典まで楽しめる贅沢なイベント♡

肌へのやさしさと旬の美しさを両立したコスメを探している方は、ぜひ伊勢丹新宿店へ足を運んでみてください。毎日のメイク時間がもっと心地よく、華やかになるはずです。