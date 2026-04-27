森永製菓は、塩分・ミネラル・クエン酸配合でこまめに暑さ対策ができるひとくちタイプの「inゼリー ミニ 塩分＋」を5月19日から発売する。

ひとくちゼリー市場は、弾力のある独特の食感と果汁感のあるおいしさ、携帯性の良さなどを背景に伸長している。近年二季化といわれるように夏が長くなり、日常での暑さ対策は必須と捉えている。そんな中、ひとくちゼリーにおいしさだけでなく、塩分＋ミネラルという機能的価値が加わることで、消費者の夏の暑さ対策に役立つと考え、「inゼリー ミニ 塩分＋」の開発に至った。



「inゼリー ミニ 塩分＋」

「inゼリー ミニ 塩分＋」は、手軽に塩分を摂取できるひとくちタイプのゼリーで、塩分に加えてミネラル3種（カリウム、カルシウム、マグネシウム）とクエン酸を配合した。さらに、レモン味とライチ味のアソート（計14袋）で、気分に合わせて選べるおいしさと続けやすさも特長になっている。凍らせて食べることも可能だとか。

暑い季節のこまめな暑さ対策をおいしく手軽にサポートする「inゼリー ミニ 塩分＋」の発売によって、消費者のウェルネスライフをサポートしていく。

「inゼリー ミニ 塩分＋」は、小腹を満たしつつ、弾力のある食感を楽しめるひとくちタイプのinゼリー。塩分＋ミネラル3種（カリウム、カルシウム、マグネシウム）＋クエン酸を配合した。レモン味／ライチ味のアソートになっている。凍らせてもおいしいとのこと。

［小売価格］313円（税込）

［発売日］5月19日（火）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp