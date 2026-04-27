バースデイ×セサミストリート、エルモ＆クッキーモンスターの“ボーダーT”が1419円！キッズ＆ベビーで展開中
しまむら系列のベビー・キッズ用品の専門店「バースデイ」から、セサミストリートとのコラボTシャツが登場。エルモやクッキーモンスター、ビッグバードといった人気キャラクターたちをデザインしたキッズ＆ベビーサイズのTシャツが勢ぞろいしている。価格はすべて1419円といううれしいプチプラ設定。バースデイオンラインストアで販売中だ。
【画像】セサミストリートとバースデイのコラボTシャツを見る
■定番使いしやすい「ボーダーTシャツ」
まず注目したいのが、爽やかなブルーと元気なレッドの2色展開の「ボーダーTシャツ」(1419円)。ブルーにはクッキーモンスター、レッドにはエルモが大きくプリントされていて、キャラクター名の刺しゅうロゴもポイントになっている。
トレンドに左右されないボーダー柄は、カジュアルスタイルの強い味方。デニムやショートパンツを合わせるだけで、気分の上がるおでかけスタイルが完成する。綿100％なのでデイリー使いにもぴったり。兄弟姉妹でブルーとレッドをおそろいにしてもかわいい。サイズ展開はベビー80・90・95センチ、キッズ100・110・120センチと幅広い。
■仲間大集合の「マルチボーダーTシャツ」
みんな大好きなセサミストリートの仲間たちが大集合した「マルチボーダーTシャツ」(1419円)。ポップなブルーとレッドのマルチボーダーに、クッキーモンスター、グローバー、エルモ、オスカー、ビッグバードが大胆にプリントされた遊び心たっぷりの1枚だ。元気いっぱいのデザインなので、デニムやハーフパンツと合わせるだけでカジュアルコーデがサマになる。こちらもサイズはベビー80・90・95センチ、キッズ100・110・120センチを展開。
■レトロかわいい「ラグランTシャツ」
赤いラグランスリーブがアクセントになった「ラグランTシャツ」(1419円)は、コーディネートがぴたっと決まるこなれ感が魅力。
バート、クッキーモンスター、エルモ、ビッグバード、アーニーが横並びになったイラストと、手書き風の「Sesame Street」ロゴがたまらない。どこか懐かしい味のあるカラーリングで、一枚でちゃんと主役になってくれる。ヴィンテージ感のあるデザインだから、ママ・パパのストリートコーデにもさりげなくリンクさせやすい。こちらもベビー80〜95センチ、キッズ100〜120センチまでそろう。
1枚1419円というプライスなら、サイズアウトまで気兼ねなく着せられるのがうれしいところ。ボーダー・ラグラン・マルチボーダーと柄違いでそろえておけば、汗をかきやすい季節の洗い替えにも重宝する。ベビー＆キッズサイズがそろっているから、下の子とリンクコーデにしてもかわいい。
春から夏にかけて活躍するセサミストリートのTシャツ、気になるデザインがあれば早めにバースデイオンラインストアをチェックしてみよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
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■定番使いしやすい「ボーダーTシャツ」
トレンドに左右されないボーダー柄は、カジュアルスタイルの強い味方。デニムやショートパンツを合わせるだけで、気分の上がるおでかけスタイルが完成する。綿100％なのでデイリー使いにもぴったり。兄弟姉妹でブルーとレッドをおそろいにしてもかわいい。サイズ展開はベビー80・90・95センチ、キッズ100・110・120センチと幅広い。
■仲間大集合の「マルチボーダーTシャツ」
みんな大好きなセサミストリートの仲間たちが大集合した「マルチボーダーTシャツ」(1419円)。ポップなブルーとレッドのマルチボーダーに、クッキーモンスター、グローバー、エルモ、オスカー、ビッグバードが大胆にプリントされた遊び心たっぷりの1枚だ。元気いっぱいのデザインなので、デニムやハーフパンツと合わせるだけでカジュアルコーデがサマになる。こちらもサイズはベビー80・90・95センチ、キッズ100・110・120センチを展開。
■レトロかわいい「ラグランTシャツ」
赤いラグランスリーブがアクセントになった「ラグランTシャツ」(1419円)は、コーディネートがぴたっと決まるこなれ感が魅力。
バート、クッキーモンスター、エルモ、ビッグバード、アーニーが横並びになったイラストと、手書き風の「Sesame Street」ロゴがたまらない。どこか懐かしい味のあるカラーリングで、一枚でちゃんと主役になってくれる。ヴィンテージ感のあるデザインだから、ママ・パパのストリートコーデにもさりげなくリンクさせやすい。こちらもベビー80〜95センチ、キッズ100〜120センチまでそろう。
1枚1419円というプライスなら、サイズアウトまで気兼ねなく着せられるのがうれしいところ。ボーダー・ラグラン・マルチボーダーと柄違いでそろえておけば、汗をかきやすい季節の洗い替えにも重宝する。ベビー＆キッズサイズがそろっているから、下の子とリンクコーデにしてもかわいい。
春から夏にかけて活躍するセサミストリートのTシャツ、気になるデザインがあれば早めにバースデイオンラインストアをチェックしてみよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop