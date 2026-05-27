「仙台スヌーピーフェスティバル」が5月28日より開幕！仙台城やずんだ餅など名所・名物をモチーフにしたご当地グッズも充実
今年も仙台にスヌーピーたちのグッズがやってくる！2026年5月28日(木)から6月9日(火)まで(最終日は17時閉場)の期間、藤崎本館(宮城県仙台市)7階催事場にて、スヌーピーのグッズが集結するマーケット「スヌーピーフェスティバル」が開催される。
【画像】会場で販売する予定のグッズをもっと見る
■「スヌーピーフェスティバル」とは
「スヌーピーフェスティバル」は、全国各地を巡回しながらその地域ごとの魅力と、PEANUTSの魅力を見つけられるイベント。開催地にちなんだ会場限定のオリジナルグッズをはじめ、普段はオフィシャルショップでしか手に入らないグッズも多数登場する。仙台会場では毎年この時期の開催が恒例。PEANUTSコミック誕生75周年を記念する今年は「POP & SURPRISE」をテーマに掲げ、ハズむ出合い、ハジけるドキドキを届ける。
■名所や名物をモチーフにした「仙台アートグッズ」は争奪戦必至！
このイベントの目玉ともいえる、地域の色を反映したオリジナルグッズがこちら。親しみ深い名所や名物が描かれたデザインが手に入るこのチャンスを見逃さないで！
陽気なイエローとオレンジを基調にした「エコバッグM」(1320円)と「タオルハンカチ」(990円)、「キャンディポーチ」(1760円)は、モチーフのすべてを楽しめる欲張りデザイン。
開けるまで何が出るのかわからない「アンブレラマーカー」(各495円)は、ランダムアイテム。お気に入りのキャラクターやモチーフが出るまで粘りたい！
「山中塗りミニボトル(140ml)」(3300円)は、コンパクトなバッグにも収まりやすい小さめサイズ。
チャーム付きのアイテムも豊富。「デニムフラットポーチ」(1210円)と「クリアポーチ」(1320円)はいつものバッグに忍ばせて。
「マルチショルダーバッグ」(1430円)、「フラットトート」(1210円)に加えて、季節感たっぷりの「ジュートバッグ」(1430円)、は、地元愛アピールにうってつけ！
■イベントテーマ「POP ＆ SURPRISE」を表現した限定アイテム
仙台会場に限らず、マーケットが訪れた地域でも展開されたのが「POP ＆ SURPRISE」をテーマにしたグッズ。
プレゼントボックスを思わせる「マスコットキーホルダー」(2750円)や「ケーキ箱型小物入れ［トルテ］」(1210円)はマストでゲットしたい！
ピンクのハットをかぶった「ぬいぐるみ」(3630円)はコレクター必携。
アパレルグッズは「Tシャツ」(3960円)と「帽子」(5500円)の2点。
「ランチボックス」(2200円)や「ボールペン」(各990円)は、学校や職場に持って行きたい！
お菓子もあり。現地でも手に入らないオリジナルデザインの「にわかせんぺい」(972円)、「坂角総本舗 ゆかり」(1944円)は特に狙い目。
ほかにも、レトロなたたずまいの「ポット」(4180円)や、鮮やかな色使いが印象的な[B]「フェイスタオル」(1980円)、スタンプとしても使える「アクリルスタンドスタンプ」(各660円)などなど、目移り必至のグッズがズラリとそろう。
■どこよりも早く会場でゲットできる先行販売アイテム
仙台会場で先行発売されるのが、「クリアミニ3ポケットポーチ」(各1980円)、「クリアキーケース」(各1485円)の2品。いずれも夏らしいモチーフが描かれた涼やかなデザインで、これからの季節にぴったり！いち早くゲットしよう。
■カスタマイズして世界にひとつのグッズを作ろう
イベント会場だけで作ることができるカスタマイズグッズも登場。ちなみに、こちらのグッズは混雑具合に応じて、完成品は後日のお届けになる場合もある。
自分で選んだ絵柄に彩色して、自分だけのアイテムを作れる。「缶バッジ」(1650円)、「缶ミラー」(1650円)、「コンパクトミラー」(2200円)と3種類から選ぼう。
「The Skips カスタムモーテルキー」(3740円〜)は、2026年6月1日(月)以降のオーダー分は配送でのお届け。イベント終了後、約1〜2カ月で完成品が届く。
■行ってみたかったオフィシャルショップのグッズが手に入る！
通常は店舗とオンラインでしか販売されていないオフィシャルショップのグッズも集結。実物を見て購入できるチャンス！
■■スヌーピー茶屋
スヌーピーと和をコンセプトにしたテーマショップ「スヌーピー茶屋」からは、「西陣織 角型がま口」(各2750円)や「西陣織 コースター」(各770円)、「とんぼ玉箸」(各1430円)、「スヌーピーサブレ」(897円)などの人気グッズがラインナップ。
■■ウッドストックネスト
スヌーピーの大親友、ウッドストックにフィーチャーしたアイテムを展開する「ウッドストックネスト」。食べ終わったあとも瓶を小物入れなどにして使える「ビスケットボトル」(990円)、淡い色使いに癒やされる「マスコット」(1980円)ほか、キュートなデザインに注目だ。
■■スヌーピーガーデン
韓国・済州島にあるテーマパーク「スヌーピーガーデン」のグッズも仙台でゲット可能！「マスコットキーホルダー」(各2860円)や「ペン」(各1540円)といった、日本の「PEANUTS」グッズとは一味違うグッズでみんなと差をつけよう。
■■パインアメコラボ
特別な缶デザインの「パインアメ」(1430円)、お弁当バッグにぴったりな「パインアメ 保冷バッグ」(4180円)といった、「PEANUTS」の公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」などで発売されている「パインアメ」とのコラボアイテムも入手できる。
■■GAAAT
アートブランド「GAAAT」が手がけるメタルキャンバスアートも会場にやってくる！「メタルキャンバスアート＜Converge_Friends＞」(44万円)、「メタルキャンバスアート＜Converge_sleep＞」(44万円)、「メタルキャンバスアート＜3piece Series＞」(9万9000円)の3種は、購入も可能で、3〜4カ月後に発送予定。
魅力あるグッズばかりでワクワクが止まらない！「仙台スヌーピーフェスティバル2026」にぜひ足を運んでみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■「スヌーピーフェスティバル」とは
「スヌーピーフェスティバル」は、全国各地を巡回しながらその地域ごとの魅力と、PEANUTSの魅力を見つけられるイベント。開催地にちなんだ会場限定のオリジナルグッズをはじめ、普段はオフィシャルショップでしか手に入らないグッズも多数登場する。仙台会場では毎年この時期の開催が恒例。PEANUTSコミック誕生75周年を記念する今年は「POP & SURPRISE」をテーマに掲げ、ハズむ出合い、ハジけるドキドキを届ける。
このイベントの目玉ともいえる、地域の色を反映したオリジナルグッズがこちら。親しみ深い名所や名物が描かれたデザインが手に入るこのチャンスを見逃さないで！
陽気なイエローとオレンジを基調にした「エコバッグM」(1320円)と「タオルハンカチ」(990円)、「キャンディポーチ」(1760円)は、モチーフのすべてを楽しめる欲張りデザイン。
開けるまで何が出るのかわからない「アンブレラマーカー」(各495円)は、ランダムアイテム。お気に入りのキャラクターやモチーフが出るまで粘りたい！
「山中塗りミニボトル(140ml)」(3300円)は、コンパクトなバッグにも収まりやすい小さめサイズ。
チャーム付きのアイテムも豊富。「デニムフラットポーチ」(1210円)と「クリアポーチ」(1320円)はいつものバッグに忍ばせて。
「マルチショルダーバッグ」(1430円)、「フラットトート」(1210円)に加えて、季節感たっぷりの「ジュートバッグ」(1430円)、は、地元愛アピールにうってつけ！
■イベントテーマ「POP ＆ SURPRISE」を表現した限定アイテム
仙台会場に限らず、マーケットが訪れた地域でも展開されたのが「POP ＆ SURPRISE」をテーマにしたグッズ。
プレゼントボックスを思わせる「マスコットキーホルダー」(2750円)や「ケーキ箱型小物入れ［トルテ］」(1210円)はマストでゲットしたい！
ピンクのハットをかぶった「ぬいぐるみ」(3630円)はコレクター必携。
アパレルグッズは「Tシャツ」(3960円)と「帽子」(5500円)の2点。
「ランチボックス」(2200円)や「ボールペン」(各990円)は、学校や職場に持って行きたい！
お菓子もあり。現地でも手に入らないオリジナルデザインの「にわかせんぺい」(972円)、「坂角総本舗 ゆかり」(1944円)は特に狙い目。
ほかにも、レトロなたたずまいの「ポット」(4180円)や、鮮やかな色使いが印象的な[B]「フェイスタオル」(1980円)、スタンプとしても使える「アクリルスタンドスタンプ」(各660円)などなど、目移り必至のグッズがズラリとそろう。
■どこよりも早く会場でゲットできる先行販売アイテム
仙台会場で先行発売されるのが、「クリアミニ3ポケットポーチ」(各1980円)、「クリアキーケース」(各1485円)の2品。いずれも夏らしいモチーフが描かれた涼やかなデザインで、これからの季節にぴったり！いち早くゲットしよう。
■カスタマイズして世界にひとつのグッズを作ろう
イベント会場だけで作ることができるカスタマイズグッズも登場。ちなみに、こちらのグッズは混雑具合に応じて、完成品は後日のお届けになる場合もある。
自分で選んだ絵柄に彩色して、自分だけのアイテムを作れる。「缶バッジ」(1650円)、「缶ミラー」(1650円)、「コンパクトミラー」(2200円)と3種類から選ぼう。
「The Skips カスタムモーテルキー」(3740円〜)は、2026年6月1日(月)以降のオーダー分は配送でのお届け。イベント終了後、約1〜2カ月で完成品が届く。
■行ってみたかったオフィシャルショップのグッズが手に入る！
通常は店舗とオンラインでしか販売されていないオフィシャルショップのグッズも集結。実物を見て購入できるチャンス！
■■スヌーピー茶屋
スヌーピーと和をコンセプトにしたテーマショップ「スヌーピー茶屋」からは、「西陣織 角型がま口」(各2750円)や「西陣織 コースター」(各770円)、「とんぼ玉箸」(各1430円)、「スヌーピーサブレ」(897円)などの人気グッズがラインナップ。
■■ウッドストックネスト
スヌーピーの大親友、ウッドストックにフィーチャーしたアイテムを展開する「ウッドストックネスト」。食べ終わったあとも瓶を小物入れなどにして使える「ビスケットボトル」(990円)、淡い色使いに癒やされる「マスコット」(1980円)ほか、キュートなデザインに注目だ。
■■スヌーピーガーデン
韓国・済州島にあるテーマパーク「スヌーピーガーデン」のグッズも仙台でゲット可能！「マスコットキーホルダー」(各2860円)や「ペン」(各1540円)といった、日本の「PEANUTS」グッズとは一味違うグッズでみんなと差をつけよう。
■■パインアメコラボ
特別な缶デザインの「パインアメ」(1430円)、お弁当バッグにぴったりな「パインアメ 保冷バッグ」(4180円)といった、「PEANUTS」の公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」などで発売されている「パインアメ」とのコラボアイテムも入手できる。
■■GAAAT
アートブランド「GAAAT」が手がけるメタルキャンバスアートも会場にやってくる！「メタルキャンバスアート＜Converge_Friends＞」(44万円)、「メタルキャンバスアート＜Converge_sleep＞」(44万円)、「メタルキャンバスアート＜3piece Series＞」(9万9000円)の3種は、購入も可能で、3〜4カ月後に発送予定。
魅力あるグッズばかりでワクワクが止まらない！「仙台スヌーピーフェスティバル2026」にぜひ足を運んでみて。
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