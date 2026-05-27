もっと早く知りたかった（泣）【ミスド】の「アレンジドーナツ」に注目♡

【ミスタードーナツ】のバリエーション豊富なドーナツは、そのまま食べるだけでなく「アレンジ」もおすすめ。今回は、@ftn_picsレポーターがチャレンジした公式サイトで紹介されている「アレンジレシピ」をご紹介。ぜひ試してみてください。

いつものドーナツがワンランク上のスイーツに

@ftn_picsレポーターHaruさんが「ちょっぴり贅沢な気分になれました」とおすすめするのが、アレンジレシピ「オールドファッションパフェ」です。用意するのは、オールドファッションと好きなフレーバーのアイスクリーム、カラースプレーなど好みのトッピング。オールドファッション1つで2人分のパフェが作れます。作り方は、オールドファッションをカリカリになるまでオーブントースターで焼き、すべての材料をグラスに盛り付けるだけ。お子さんと一緒につくるのもおすすめです。

ひんやりあったかがポイント

レポーターHaruさんはドーナツをトースターで焼くアレンジを活用し、ファンシードーナツの「オールドファッション シナモン」でも“味変”を楽しんだようです。焼いたドーナツとアイスを組み合わせており、ひんやりとあったかが同時に楽しめそうです。レポーターHaruさんが「シナモンがアクセントになっていて、文句なしの美味しさ」と絶賛するこちらのアレンジ。オールドファッションシナモンを見つけたら、ぜひ試してみてください。

シナモン香るスペシャルドーナツ

次にレポーターHaruさんが挑戦したのは、アレンジレシピ「エナジー・ファッション」です。材料はオールドファッション・ホイップクリーム・バナナ・シナモン、お好みでミント。オールドファッションを横半分にスライスしてトースターで温め、ホイップ・バナナをトッピング。さらに、シナモンをふりかければ完成です。

オリジナルアレンジも！

レポーターHaruさんは、「エナジー・ファッション」にオリジナルのアレンジを加えたとのこと。使用したドーナツは「オールドファッション ハニー」。ハニーを使うことで「はちみつの風味をプラス」したのだそう。さらにホイップクリームはクリームチーズに変更。「バナナとクリチの相性も抜群」「リピしたくなる美味しさ」と絶賛しています。

公式サイトでは、ほかにもいろいろなアレンジレシピが紹介されているので、ぜひ試してみてください。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

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writer：Yuri.A