青い缶の中に敷き詰められた、どんぐりや木の実のクッキー。お取り寄せギフトとして不動の人気を誇る「GIN NO MORI」から、新しいコンセプトの店舗が誕生しました。

心斎橋にオープンした「パティスリー GIN NO MORI Ludique（ルディック）」。フランス語で「遊び心」を意味するその名の通り、そこはリスの料理人が夜な夜な新しいレシピを開発する、森の地下の「秘密の隠れ家」です。

最大の特徴は、これまでの詰め合わせ缶というスタイルを飛び出し、一種類からお菓子を選べること。個包装だからこそ閉じ込められた、ひのきやトリュフの鮮烈な香り。そして、どの組み合わせで詰めても絵柄が繋がり、ピタッと収まる「魔法のギフトボックス」。

自分へのご褒美に、あるいは大切な人へ。チェスとナッツがラボで生み出した、遊び心あふれるお菓子の数々を覗いてきました。

大樹の根が眠る、森の地下の「秘密の隠れ家」へ

大阪・心斎橋。2026年4月25日、御堂筋と長堀通が交差する一等地に誕生した大型複合施設「クオーツ心斎橋」。1階には「ブルガリ」や「カルティエ」といった名だたるラグジュアリーブランドが顔を揃え、街の新しいランドマークとして大きな注目を集めています。

そんな洗練された施設の足元に、銀色の森の住人たちが夜な夜な集う場所があります。それが「パティスリー GIN NO MORI Ludique（ルディック）」。

一歩足を踏み入れて息を呑むのは、天井に這う、巨大な大樹の根のディスプレイです。聞けば、「GIN NO MORI」ブランドではどの店舗にもこの大樹があるそうです。

既存の「GIN NO MORI」が地上の豊かな森を描いているのに対し、ここルディックの舞台は、その真下にある「地下の秘密の隠れ家」。煌びやかな街の喧騒から切り離された地下深くで、リスの料理人・チェスとナッツが地上の目を盗んで新しいレシピを開発する……。そんな物語の真っ只中に迷い込んだような、不思議な没入感に包まれます。

「GIN NO MORI」といえば、青い缶にぎっしりと詰まったクッキー缶が代名詞。しかし、ファンからは「自分用に、あの一種類だけをリピートしたい」「個別の香りをより深く楽しみたい」という声も多く寄せられていたそうです。

ルディックは、そんな願いを叶えるために生まれた「個別販売」の新業態です。詰め合わせ缶には、蓋を開けた瞬間にさまざまな香りが混ざり合う「調和」の美学がありますが、ルディックが提案するのは「香りの純度」。

個別販売することで、ひのき、柚子、トリュフといった個性の強い素材の香りをぎゅっと閉じ込めることが可能になりました。袋を開けた瞬間に立ち上がる森の息吹。それは、秘密の隠れ家で生まれたばかりのレシピを、一番いい状態で受け取るような贅沢な体験を味わえるんです。

チェスとナッツが開発したのは、既存の枠にとらわれない自由なお菓子です。

「森の香り（le parfum）」は、ひのき柚子やくろもじなど、袋を開けた瞬間に鼻腔をくすぐる、森の空気そのものを閉じ込めたシリーズ。

「素材のマリアージュ（le mariage）」はレモン×カルダモンなど、実験的な組み合わせが新しい驚きを届けてくれます。

「夜の森（nocturne）」は燻製ショコラや白ワインオリーブなど、お酒と共にゆっくりと更けゆく夜を楽しみたい大人のためのクッキー。

その他、クッキーともパウンドケーキとも違う独特な食感の「長方形のお菓子（レクタンギュレール）」や、アボカドオリーブといった個性的なパウンドケーキも。「今日はどの実験結果を持ち帰ろうか」と、選ぶ時間もワクワクできる体験になること間違いなし。

また、ルディックを象徴する「遊び心」が発揮されているのが、ギフトボックスの仕掛け。 S・M・Lの3サイズ展開のボックスは、どのお菓子を選んでもピタッと美しく収まるように設計されています。その「シンデレラフィット」の快感もさることながら、パッケージの絵柄にも秘密が。

どの順番でお菓子を詰めても、パッケージに描かれた森の枝が、隣り合う箱とピタッと繋がるようになっているのです。自分が選んだ「好き」が、一つの森の風景として完成する。この自由な詰め合わせ体験は、オンラインショップでは味わえない、実店舗（心斎橋、そして6月オープンの名古屋）だけの特別な楽しみです。

心斎橋の喧騒の真下で、自分だけの「森」を

4月25日、心斎橋の新たなランドマークとして誕生した「クオーツ心斎橋」。ラグジュアリーブランドが軒を連ねる洗練された施設の足元で、静かに根を張る「銀の森」は、都会で忙しく過ごす私たちの心を、一瞬で森の世界へと連れていってくれます。

自分へのご褒美に一袋、あるいは誰かを驚かせるために絵柄を繋いだギフトボックスを。チェスとナッツが夜な夜な磨き上げた「遊び心」を、ぜひその手で確かめてみてください。

About Shop

GIN NO MORI Ludique

大阪府大阪市中央区南船場3-12-14

営業時間：11:00～20:00

定休日：なし

Instagram：＠ginnomori_ludique

あかざしょうこ

ウフ。編集スタッフ

関西方面のスイーツ担当。1984年生まれ、大阪育ちのコピーライター。二児の母。焼き菓子全般が好き。特に粉糖を使ったお菓子が好きです。