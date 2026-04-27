ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開しているPerfect Suit FActory（以下、P.S.FA）は、4月29日から、さらっとした肌触りと高い機能性を兼ね備えた夏の人気商品「カラミセットアップ」を全国のP.S.FA店舗で発売する。

同シリーズは、独特の表面変化があるカラミ織り素材を採用することで高い通気性をもち、夏場でも肌にべたつかず、驚くほどの軽さと伸縮性を実現した高機能ビジネスウェア。今シーズンは、より多くの消費者のニーズに応えるため、従来のシングル・ダブルボタンジャケットに加え、鮮度の高い「半袖ジャケット」を新たにラインアップ。ベーシックな色を展開することで、手持ちのアイテムとも合わせやすい抜群の着回し力を提供する。ボトムスはウエストゴム仕様で長時間のデスクワークでもストレスフリーな履き心地を維持。上下ともに家庭用洗濯機で丸洗いできるウォッシャブル仕様など、酷暑の夏を乗り切るための実用性を細部まで追求した。大型連休期間中には、夏本番に向けた準備を整えてもらえるよう商品を取り揃えているので、ぜひ近くの店舗に立ち寄って、実際に着心地を体感してほしい考え。

［小売価格］

シングルボタンジャケット：1万3900円

ダブルボタンジャケット：1万6900円

半袖ジャケット：1万1900円

テーパードパンツ：8900円

ワイドパンツ：1万900円

（すべて税込）

［発売日］4月29日（水）

P.S.FA＝https://perfect-s.com