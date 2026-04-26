「欲しい所に固定できるって神だわ…」「暑い季節も苦にならない」100均ホルダー

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商品情報

商品名：粘着シート ハンディファンホルダー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦30×横48×奥行59mm

耐荷重量：750g

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446062400

これ天才かも！セリアで見つけたアレ専用のホルダー

夏に欠かせないハンディファン。モノによってはスタンドがなく、常に手に持っていないと使えないタイプもありますよね。

夏になると暑いキッチンや洗面所で作業しながらでも使えたら…と思っていたのですが、なんとセリアでそんな願いをかなえてくれるスグレモノを発見しました！その名も『粘着シート ハンディファンホルダー』です。

壁にペタッと貼ることで、ハンディファンの定位置が作れるアイディア商品。

粘着シートタイプなので、光沢のある平らな面であれば取り付け可能。凹凸のあるざらざらした面や表面がはがれやすい面などは取り付けができないので、購入前にパッケージ裏の取り付け可・取り付け不可の一覧を確認しておくと安心です。

取り付ける所を決めたら、ホコリや汚れ、水気を取り除きます。シートの保護フィルムをはがして、取り付け面に密着するよう中心から外側に向かって空気を抜くようにして、取付完了です！

取り付け後は粘着力を安定させるために約1日ほど放置し、しっかりと貼りついているかを確認してから使用します。

粘着シート部分は透明で、目立ちにくいのがポイント。またホルダー部分には切込みが入っているので、少し大きめのファンや持ち手が太めのタイプでも、取り付けやすいですよ！

実際に使ってみるとこんな感じ！今回はミニファンをさしてみました。調理中の熱気がこもるキッチンや、洗面所でのお風呂上りやドライヤータイムが快適になりましたよ！

わざわざ専用のミニファンを増やすことなく、すでに持っているハンディファンで対応できるのがうれしいポイント。出費も数百円で済むのは助かりますね。

今回はセリアで購入した『粘着シート ハンディファンホルダー』をご紹介しました。キッチンや洗面所、自分の部屋など、好きな場所にハンディファンの定位置を作れるスグレモノ。

110円（税込）とお安いので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。