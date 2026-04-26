◇スコットランド・プレミアリーグ セルティック3―1フォルカーク（2026年4月25日 英国・グラスゴー）

セルティックのFW前田大然(28)が今季初の1試合2得点で3―1の快勝に貢献した。

ホームのフォルカーク戦に先発すると、前半30分に先制点。リーグ戦では1月10日のダンディーU戦以来の今季9点目で公式戦では2戦連発。同44分に追加点をアシストし、2―1の後半38分には勝利を決定付ける3点目を決めた。

年明け以降はゴール関与で数字が伸びなかったアタッカーだが、セントミレンを延長の末に6―2で破った19日のスコットランド杯準決勝で1得点1アシストを記録すると、この日もフル出場で2得点1アシストの大活躍。優勝争いが前節まで勝ち点3差で追っていた首位ハーツ、同2差の2位レンジャーズとの上位3チームに限られる中、3位だったセルティックは26日に今節の試合を控えている上位2チームをかわして暫定ながら首位に浮上した。

オニール監督は「彼は先週も試合開始1分で何もないところからゴールを決めた。今日も2得点で素晴らしい。本当に調子を取り戻している。これは我々とって良いタイミング。彼は傑出していた」と前田を絶賛した。