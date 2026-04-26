散歩中に見つけた2m以上もある大きな壁。あまりの高さに「登れないよね」と思った次の瞬間…！？甲斐犬さんの圧倒的な身体能力が話題を呼び、投稿は23万回再生を突破。「なんてカッコイイ！」「さすが忍者犬」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：散歩中に見つけた『大きな壁』を上ろうとする甲斐犬→『さすがに登れないかな』と思ったら…衝撃の光景】

散歩中に2m超えの大きな壁が…

TikTokアカウント「kaiken_toshi」に投稿されたのは、飼い主さんが愛犬である甲斐犬「トシ」くんと散歩しているときの一コマ。この日も、いつものように歩いていると道沿いに大きな壁が…！優に2mを超える高さに、70度以上の傾斜の石壁…かなりの存在感だったそう。

すると助走をつけるでもなく、まるで狙いを定めたかのように前足を石のわずかな凹凸に引っ掛けたトシくん。後ろ足で蹴り上げるようにして軽快に登っていったとか。垂直に近い壁をものともせず、迷いのない動きで駆け上がるトシくんの姿は『カッコイイ！』の一言…！

驚異の身体能力は「カッコイイ」の一言

あっという間に壁の頂上まで登ったトシくん。息が切れている様子もなく、何事もなかったような堂々とした立ち姿は圧巻です。壁を駆け上がるトシくんの姿はもはや犬というより、まるで忍者。実は甲斐犬はその驚異的な運動能力と身体のしなやかさから、『忍者犬』と呼ばれることも。

トシくんのポテンシャルを目の当たりにした今回の一コマは、多くの人に本物の凄さを見せつけたことでしょう。甲斐犬トシくんのカッコよさは多くの人を魅了したのでした♡

この投稿には「素直にスゴイ」「エネルギーとセンスの塊！」「目の当たりにするとビックリですね」など、驚きと称賛の声が集まりました。

気まずそうにごめんなさい！？

カッコイイを体現したようなトシくんですが、お茶目で愛らしい別の一面もご紹介！この日、飼い主さんがお風呂に入っている隙に、こっそりケージを抜け出したというトシくん。自分のベッドで寛いでいるところを見つかってしまったそう…！

チラチラと様子をうかがいながら、気まずそうなお顔だったとか。飼い主さんの無言の圧に、尻尾をフリフリ＆お腹も見せてごめんなさいアピール。これには飼い主さんも思わず笑ってしまったそう。

精悍さとチャーミングさ…そのギャップもたまらないトシくんなのでした♡

甲斐犬トシくんの日常をもっと覗いてみたい方は、TikTokアカウント「kaiken_toshi」をチェックしてくださいね。子犬のトシくんも必見です♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「kaiken_toshi」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております