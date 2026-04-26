エールディヴィジ 25/26の第31節 NACブレダとアヤックスの試合が、4月26日03:00にラト・フェルレフ・スタディオンにて行われた。

NACブレダはモウサ・ソマノ（FW）、ラウル・パウラ（MF）、モハメド・ナッソー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、ワウト・ウェフホルスト（FW）、スティーブン・ベルフハイス（FW）らが先発に名を連ねた。なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）はベンチからのスタートとなった。

20分に試合が動く。アヤックスのミカ・ゴドツ（FW）のアシストからオスカル・グロフ（MF）がゴールを決めてアヤックスが先制。

さらに41分アヤックスが追加点。ワウト・ウェフホルスト（FW）のアシストからミカ・ゴドツ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とアヤックスがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、アヤックスが0-2で勝利した。

なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）は72分から交代で出場した。78分にイエローカードを受けている。

2026-04-26 05:11:06 更新