リーグ・アン 25/26の第31節 アンジェとパリ・サンジェルマンの試合が、4月26日02:00にスタッド・レイモンド・コパにて行われた。

アンジェはアミン・スバイ（MF）、プロスペル・ペテ（FW）、ジャック・エコミ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、ゴンサロ・ラモス（FW）、李 剛仁（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。パリ・サンジェルマンの李 剛仁（MF）がゴールを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

さらに39分パリ・サンジェルマンが追加点。ルーカス・ベラルド（DF）のアシストからセニー・マユル（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とパリ・サンジェルマンがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ファビアン・ルイス（MF）からジョアン・ネベス（MF）に交代した。

46分、パリ・サンジェルマンは同時に2人を交代。アシュラフ・ハキミ（DF）、リュカ・エルナンデス（DF）に代わりペドロ・フェルナンデス（MF）、ウォーレン・ザイールエメリ（MF）がピッチに入る。

52分パリ・サンジェルマンが追加点。李 剛仁（MF）のアシストからルーカス・ベラルド（DF）がヘディングシュートで0-3。3点差となる。

63分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ブラッドリー・バルコラ（FW）からイブラヒム・ムバイエ（FW）に交代した。

67分、アンジェは同時に3人を交代。アミン・スバイ（MF）、プロスペル・ペテ（FW）、リリアン・ラオリゾア（DF）に代わりランロワ・マシヌ（FW）、ゴドゥイン・コヤリポウ（MF）、フローラン・ハニーン（DF）がピッチに入る。

72分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。セニー・マユル（MF）からヌノ・メンデス（DF）に交代した。

74分、アンジェが選手交代を行う。ピエリック・カペル（MF）からルイス・ムートン（MF）に交代した。

74分にパリ・サンジェルマンのゴンサロ・ラモス（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後もアンジェの選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-3で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、パリ・サンジェルマンが0-3で勝利した。

2026-04-26 04:00:59 更新