スピッツによるあらたなイベント『ロク漫祭 ～SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊祭り～』開催決定

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9月22日に東京・有明アリーナにて『ロク漫祭 ～SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊祭り～』が開催される。

■スピッツ、Teenage Fanclub、Ride、羊文学の4組が出演

今年デビュー35周年を迎え、長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けるスピッツ。

このたび、彼らが敬愛するバンド3組とともに贈る一夜限りの特別なイベント『ロク漫祭 ～SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊祭り～』の開催が決定した。このイベントは、2018年1月にTOKYO FM/JFN全国ネットで放送がスタートしたラジオレギュラー番組『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』のコンセプトから生まれた、スピッツ初の海外アーティスト招聘イベント。

出演者は、スコットランド・グラスゴー出身のギターポップバンド「Teenage Fanclub」、1990年代のUKシューゲイザーを代表するバンド「Ride」、日本からはオルタナティブロックバンド「羊文学」、そしてスピッツの全4組。

イベントの構想には、2024年から2025年にかけて、スピッツ初の大規模展覧会として東京・大阪・福岡の3都市で開催された『SPITZ,NOW! ～ロック大陸の物語展～』の最後のエリア「未来へ」からも着想を得ている。

“未来のスピッツへの希望やメッセージ“を書いてもらうために、この展覧会の最後に設けられていたエリアで、「スピッツとコラボしてほしいバンド・アーティストは？」という質問をスピッツメンバーから投げかけていた。そして、実際に集まった多くのファンからの声も参考にしながら、番組スタッフや関係者との協議の末に、今回出演する3組のバ

結成から30年以上のキャリアを誇りながら、今なお熱狂的な支持を集め続けるTeenage Fanclubは、ラジオ番組で特集もするほど草野にとって思い入れのある存在。

1990年代のUKシューゲイザーを代表するバンドであるRideは、1996年に一度活動を休止したのち、2015年に再結成。往年のファンのみならずあらたな世代からも支持を集め続けている。

透明感のある歌声と叙情的なサウンドで支持を集める羊文学はRideから影響を受けたことも公言しており、貴重な共演に注目が集まる。

今回スピッツは、自身のパフォーマンス後に客席へと移動、あとの3バンドの演奏を会場内で最後まで観客と一緒に楽しむ。

スピッツも観客のひとりとしてファンとともにロック大陸を漫遊する『ロク漫祭』。この特別なイベントをお見逃しなく。

なお、4月25日23時よりチケットのWOWOW WEB会員先行受付およびTOKYO FM先行受付がスタートしている。

■イベント情報

『ロク漫祭 ～SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊祭り～』

09/22（火・祝）東京・有明アリーナ

出演者：スピッツ / Teenage Fanclub / 羊文学 / Ride ※出演順

■番組情報

TOKYO FM/JFN全国38局ネット『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』

毎週土曜22:00～22:55

出演者：草野マサムネ（SPITZ）

■【画像】出演アーティストのアーティスト写真

■関連リンク

『ロク漫祭 ～SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊祭り～』オフィシャルサイト

https://rockmansai.com

『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』番組サイト

https://www.tfm.co.jp/manyuki/