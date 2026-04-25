キッザニア東京で学ぶ「予防歯科」　ライオン×日本歯科医師会のスペシャルイベントに６００組の親子を招待

ライオン株式会社と、日本歯科医師会は、「歯と口の健康週間」中の６月４日に、東京・豊洲の「キッザニア東京」で、子どもたちが歯科医師や歯科衛生士と交流するスペシャルイベントを共同で開催する。

乳歯から永久歯へと生え変わる大切な時期に、親子でお口の変化を観察し、歯科のプロから正しいオーラルケアを学ぶことで、大人の歯へのスムーズなバトンタッチをサポートするのが狙い。このプログラムは、子どもたちが自らの「歯とお口の健康」に興味を持ち、将来の土台となる予防歯科習慣を身につけることを目的としている。通常は子どもが主役のキッザニアにおいて、保護者も一緒に参加できる特別な機会となっており、家庭における健やかなオーラルケア習慣をより確かなものへと高めていけるよう貢献する。あわせて、歯科医療の仕事への理解を深める体験を通じて、「予防歯科」の重要性を普及・啓発していく。

【１】 体験型イベント やってみよう歯科健診！はじめよう予防歯科！

日本歯科医師会会員の歯科医師と、歯科衛生士が体験型イベントを実施。

・保護者といっしょに歯科健診体験

・歯科医師から一人ひとりに合ったオーラルケアのアドバイス

【２】 レクチャーイベント 歯医者さんと学ぼう！今日からできる予防歯科

日本歯科医師会会員の歯科医師と、ライオン歯科衛生研究所の歯科衛生士による、予防歯科レクチャーとクイズを実施。保護者も参加することができる。

いずれも対象者は３歳〜１５歳までの子どもとその保護者（１６歳以上）の１組２名（６００組１２００名）。希望者は日本歯科医師会のサイトから申し込む。

日本歯科医師会 ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｊｄａ．ｏｒ．ｊｐ／ｓｐｅｃｉａｌ／

締切は５月１１日（月）正午、結果は招待券の発送をもって代える。

日本歯科医師会・辻坂智矢常務理事「今回のスペシャルイベントの目的は２つです。１つは、日頃、歯科医療従事者はどんな仕事をしているのかを知り興味を持っていただくことで、歯科を目指す人を一人でも増やしたいと考えています。全身の健康ひいては健康寿命の延伸に寄与できる歯科医療を担う優秀な人材が多くなれば、国民の健康や幸福にもつながると思います。もう１つは、子どものころの歯や口の健康状態が健やかな一生に大きく影響することを知っていただくことで、セルフケアとプロケアの習慣が当たり前になることを望んでいます。このイベントを通じて、楽しみながら歯科についての知識を深めていただければ幸いです」

※「歯と口の健康週間」 国民に対する歯科衛生の普及・啓発運動として、毎年６月４日〜１０日に実施される週間行事。今年も厚生労働省、文部科学省、日本歯科医師会、日本学校歯科医会を中央主催団体とし、各都道府県で様々な行事が実施される。