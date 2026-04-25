放送日

2026年4月25日（土）13:30〜14:30

出演者

＜番組公式応援団＞

M!LK（佐野勇斗、塩粼太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）

＜見届け人＞

伊集院光、横田真悠、レインボー ※五十音順

＜解説＞

しらスタ、矢吹豪 ※五十音順

＜進行＞

辻岡義堂(日本テレビアナウンサー)

番組概要

番組オリジナルの大会を開催し、未来のスターを発掘するコンテストバラエティー「全力チャンプ」。

“主役は全国民!すべての人に大会を”をコンセプトに、普段スポットライトの当たらない「隠れた才能の持ち主」や「未来のスター」を輝かせるステージとして、かつてないオリジナルの大会を開催。

大会を通して、出場者たちの熱い想いやワザを描くと共に感動、熱狂、人間ドラマを生み出していく！

番組内容

優勝賞金100万円！今回の大会は…「ハイレベル曲 分業カラオケ選手権」!

1人で歌いきるのが難しい人気曲を、自分の得意な部分だけを複数人で歌い繋いで高得点を目指すカラオケ団体戦！

番組ホームページ・カラオケ会員サービス・DAM★とも…などで出場者を募集し、その中から歌唱力の高い最強４チームを選考、決勝戦を開催する。

果たして、激動を制し、分業カラオケ選手権 初代チャンプに輝くのはどのチームだ！？