お笑いコンビ、サンドウィッチマンが25日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に出演。岩手県大槌町で発生中の森林火災に言及した。

伊達みきおはオープニングで「今、岩手県の大槌町で山火事がすごいですよ。去年大船渡ですごい山火事でね。今度は大槌町だよ」と心配そうに語り、「風が強いっていうのと乾燥してるっていうので燃え広がるんですよね。たくさん避難されてる方も多いと思いますが」と気にかけた。

火災は22日に発生し、現在も延焼範囲は拡大中。焼失面積はおよそ730ヘクタールとされ「全然消えないって。しかも雨が降る見込みもしばらくないってことで。一生懸命自衛隊とか消防の方がヘリコプターで消火活動したりとか、一生懸命してる映像見ましたけど」。消火活動については「どうしても人が住んでいるところの近くから消し始めるというか、消す作業をするらしいから。山伝いにはどんどんまた広がっていっちゃうんだな」ともどかしそうにした。

昨年は大船渡市でも大規模な森林火災が起きており、富澤たけしは「何で岩手ばっかりなんですかね」と疑問。伊達は「森というか、沿岸に（木々が）バーッとあるからね。にしても多いよね。2年続けてだからね」と語り「ちょっと心配ですね」と改めて案じていた。