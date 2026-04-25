【4月26日に混雑するのはどこ？】坂戸西SIC付近・芦屋合流付近などで20キロ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 GW 高速道路 渋滞予測2026】
GWはいかがお過ごしでしょうか。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...
【GW 高速道路 渋滞予測2026】混雑するのはどこ？ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 4月25日～5月6日】
□下り：5月2日・5月3日
□上り：5月4日・5月5日
と見ています。
お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。
▼4月26日はどこが混む？
▼4月27日はどこが混む？
▼4月28日はどこが混む？
▼4月29日はどこが混む？
▼4月30日はどこが混む？
▼ 5月1日はどこが混む？
▼ 5月2日はどこが混む？
▼ 5月3日はどこが混む？
▼ 5月4日はどこが混む？
▼ 5月5日はどこが混む？
▼ 5月6日はどこが混む？
「渋滞予想」4月26日（日）はどこが混む？【東日本】
【画像】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）
□東北自動車道
〈上り〉
・久喜IC→岩槻IC 蓮田SA付近 10キロ
・岩舟JCT→羽生IC 羽生PA付近 15キロ
□常磐自動車道
〈上り〉
・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 15キロ
・岩間IC→土浦北IC 千代田石岡IC付近 10キロ
□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 20キロ
□北関東自動車道
〈西行き〉
・茨城町東IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ
□京葉道路
〈上り〉
・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ
・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ
□東関東自動車道
〈上り〉
・湾岸千葉IC→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 10キロ
□首都圏中央連絡自動車道
〈外回り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ
□東京湾アクアライン
〈上り〉
・木更津JCT→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 15キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→高井戸IC 三鷹TB付近 20キロ
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 20キロ
□東名高速道路
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ
「渋滞予想」4月26日（日）はどこが混む？【関西】
【画像】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□阪神高速道路
〈下り〉
・西宮IC→湊川JCT 京橋西合流付近 10キロ
〈上り〉
・須磨IC→西宮IC 芦屋合流付近 20キロ