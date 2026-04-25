GWはいかがお過ごしでしょうか。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【GW 高速道路 渋滞予測2026】混雑するのはどこ？ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 4月25日～5月6日】

□下り：5月2日・5月3日

□上り：5月4日・5月5日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

▼4月26日はどこが混む？

▼4月27日はどこが混む？

▼4月28日はどこが混む？

▼4月29日はどこが混む？

▼4月30日はどこが混む？

▼ 5月1日はどこが混む？

▼ 5月2日はどこが混む？

▼ 5月3日はどこが混む？

▼ 5月4日はどこが混む？

▼ 5月5日はどこが混む？

▼ 5月6日はどこが混む？

「渋滞予想」4月26日（日）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・久喜IC→岩槻IC 蓮田SA付近 10キロ

・岩舟JCT→羽生IC 羽生PA付近 15キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 15キロ

・岩間IC→土浦北IC 千代田石岡IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・花園IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 20キロ



□北関東自動車道

〈西行き〉

・茨城町東IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ



□京葉道路

〈上り〉

・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ



□東関東自動車道

〈上り〉

・湾岸千葉IC→湾岸市川IC 湾岸市川IC付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈外回り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・木更津JCT→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 15キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→高井戸IC 三鷹TB付近 20キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 20キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」4月26日（日）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□阪神高速道路

〈下り〉

・西宮IC→湊川JCT 京橋西合流付近 10キロ

〈上り〉

・須磨IC→西宮IC 芦屋合流付近 20キロ