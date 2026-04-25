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GWはいかがお過ごしでしょうか。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【GW 高速道路 渋滞予測2026】混雑するのはどこ？　東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 4月25日～5月6日】

□下り：5月2日・5月3日
□上り：5月4日・5月5日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

▼4月26日はどこが混む？
▼4月27日はどこが混む？
▼4月28日はどこが混む？
▼4月29日はどこが混む？
▼4月30日はどこが混む？
▼ 5月1日はどこが混む？
▼ 5月2日はどこが混む？
▼ 5月3日はどこが混む？
▼ 5月4日はどこが混む？
▼ 5月5日はどこが混む？
▼ 5月6日はどこが混む？

「渋滞予想」4月26日（日）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

 

□東北自動車道
〈上り〉
・久喜IC→岩槻IC　蓮田SA付近　10キロ
・岩舟JCT→羽生IC　羽生PA付近　15キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・谷田部IC→流山IC　柏IC付近　15キロ
・岩間IC→土浦北IC　千代田石岡IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・花園IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　20キロ

□北関東自動車道
〈西行き〉
・茨城町東IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ

□京葉道路
〈上り〉
・穴川IC→花輪IC　花輪IC付近　10キロ
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ

□東関東自動車道
〈上り〉
・湾岸千葉IC→湾岸市川IC　湾岸市川IC付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈外回り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・木更津JCT→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　15キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→高井戸IC　三鷹TB付近　20キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　20キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　20キロ

「渋滞予想」4月26日（日）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、26日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□阪神高速道路
〈下り〉
・西宮IC→湊川JCT　京橋西合流付近　10キロ
〈上り〉
・須磨IC→西宮IC　芦屋合流付近　20キロ