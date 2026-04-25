◇米女子ゴルフツアー シェブロン選手権第2日（2026年4月24日 米テキサス州 メモリアルパーク・コース＝6811ヤード、パー72）

今季メジャー第1戦の第2ラウンドが行われ、8位から出た神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が3バーディー、2ボギーの71で回り、通算4アンダーの11位で決勝ラウンドに進んだ。首位とは10打差。

日本を主戦場とする神谷が世界最高峰の舞台で堂々と戦っている。これまでメジャーは24年全米女子オープン、25年AIG全英女子オープンとも予選落ちに終わった。3戦目で初めて決勝ラウンド進出を果たし「ようやく海外の試合で結果を出すことができた」と頬を緩めた。

1番パー5で第3打を3メートルにつけてバーディー発進。4番でティーショットを左に曲げてスコアを落とした。後半は10番、12番で2〜3メートルのチャンスをものにしたが、17番パー3で3パットを喫した。

第2日は午後2時過ぎのティータイム。「アメリカの中で時差ボケが起こるんじゃないかなと言うスタート時間。でもしっかり寝られたのですっきりした状態でスタートできた」。しかし終盤になると「後半は体がだるくなった」。終盤は虫がプレーの邪魔になることもあった。「本当に虫に好かれてましたね」と苦笑した。それでもアンダーパーを守り抜き「何とか耐えることができた。チャンスは少なかったけど、しっかりものにできた」と自画自賛した。

トップとは大差がついているが、上位を狙える好位置で決勝ラウンドに進む。「今日までもそうだったけど、明日以降もチャレンジャーなので自分らしいゴルフでガンガン攻めて行けたらいい」と闘志をにじませた。