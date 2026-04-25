　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※4月24日終値の4月17日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6217> 津田駒　　　　東証Ｓ　　　113　　1973　
２. <7256> 河西工　　　　東証Ｓ 　　66.1 　　455　 イクヨによる株式取得で思惑
３. <4288> アズジェント　東証Ｓ 　　61.3 　　937　 生成ＡＩ向け商用マシンアンラーニング技術の提供開始を材料視
４. <7220> 武蔵精密　　　東証Ｐ 　　53.4　　4800　 電気自動車関連
５. <6232> ＡＣＳＬ　　　東証Ｇ 　　48.9　　2538　 防衛関連のテーマで脚光浴びる
６. <6492> 岡野バ　　　　東証Ｓ 　　48.1 　18200　 ２６年９月期業績予想及び配当予想を上方修正
７. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ 　　42.5 　　516　 ２７年２月期は営業黒字見通し
８. <7376> ＢＣＣ　　　　東証Ｇ 　　41.9 　　993　
９. <3936> ＧＷ　　　　　東証Ｇ 　　40.3 　　209　 子会社がＴｉｋＴｏｋ事業で海外展開を本格化
10. <4062> イビデン　　　東証Ｐ 　　35.8 　12540　 米インテル株が時間外取引で急騰
11. <9610> ウィルソンＷ　東証Ｓ 　　35.7 　　175　
12. <9984> ＳＢＧ　　　　東証Ｐ 　　31.7　　5963　 米ＡＩ・半導体株高で買い戻し加速
13. <9941> 太洋物産　　　東証Ｓ 　　30.8　　1649　
14. <3444> 菊池製作　　　東証Ｓ 　　30.5　　1500　 人型ロボットの北京ハーフマラソン記録を目の当たりにフィジカルＡＩ関連株が軒並み快走
15. <6276> シリウスＶ　　東証Ｓ 　　28.4 　　312　 人工知能関連
16. <2371> カカクコム　　東証Ｐ 　　28.2　　2750　 スウェーデンのＥＱＴが買収検討と伝わる
17. <4179> ジーネクスト　東証Ｇ 　　25.3 　　337　
18. <5337> ダントーＨＤ　東証Ｓ 　　25.0 　　870　
19. <6356> 日ギア　　　　東証Ｓ 　　25.0　　1666　 岡野バ好決算で原発関連に買い
20. <7031> インバウＴ　　東証Ｇ 　　25.0 　　701　 生成AI関連
21. <4371> ＣＣＴ　　　　東証Ｇ 　　24.2　　1422　 人工知能関連
22. <2737> トーメンデバ　東証Ｐ 　　23.9 　14620　 今期大幅増配の計画と最終増益見通しを評価
23. <5699> イボキン　　　東証Ｓ 　　23.2　　2111　 三井物と金属スクラップの安定供給システム構築に向けて協業
24. <278A> テラドローン　東証Ｇ 　　21.0　　7840　 防衛関連のテーマで脚光浴びる
25. <3891> 高度紙　　　　東証Ｓ 　　20.5　　5150　 ２７年３月期営業益予想２５％増で２０円増配へ
26. <6466> ＴＶＥ　　　　東証Ｓ 　　19.8　　4955　
27. <4490> ビザスク　　　東証Ｇ 　　19.7 　　755　
28. <4800> オリコン　　　東証Ｓ 　　19.5 　　979　
29. <5341> アサヒエイト　東証Ｓ 　　17.6 　　367　 『希ガス』事業に関する新たな協業の検討を開始
30. <6521> オキサイド　　東証Ｇ 　　17.4　　4755　 欧州で量子事業の展開加速へ
31. <5241> 日本オーエー　名証Ｍ 　　17.4 　　925　
32. <3691> デジプラ　　　東証Ｇ 　　17.3　　1857　 物価高対策の給付金に『デジタルギフト』が採用
33. <9127> 玉井船　　　　東証Ｓ 　　16.5　　3240　 グローバル・マネージメントが５．０６％保有判明で思惑
34. <6023> ダイハツイン　東証Ｓ 　　16.4　　2623　 前期経常を一転4％増益に上方修正・最高益、配当も7円増額
35. <6800> ヨコオ　　　　東証Ｐ 　　16.2　　4635　 半導体製造装置関連
36. <536A> 農中先進株Ｕ　東証Ｅ 　　16.0　　2495　
37. <9170> 成友興業　　　名証Ｍ 　　15.9　　4290　 リサイクル関連
38. <4022> ラサ工　　　　東証Ｐ 　　15.7　　2059　 リサイクル関連
39. <485A> ＰｏｗｅｒＸ　東証Ｇ 　　15.5　　7740　 株式分割の実施を発表
40. <6832> アオイ電子　　東証Ｓ 　　15.5　　2918　 半導体関連
41. <218A> リベラウェア　東証Ｇ 　　15.4　　1385　 防衛関連のテーマで脚光浴びる
42. <255A> ＧＬテクノ　　東証Ｓ 　　15.3　　5100　 半導体製造装置関連
43. <6838> 多摩川ＨＤ　　東証Ｓ 　　14.9　　1709　 半導体製造装置関連
44. <6072> 地盤ＨＤ　　　東証Ｓ 　　14.9　　1206　
45. <6875> メガチップス　東証Ｐ 　　14.8 　10320　 半導体関連
46. <6707> サンケン　　　東証Ｐ 　　14.8　　9706　 半導体関連
47. <5210> 日山村硝　　　東証Ｓ 　　14.7　　3140　 半導体向けガラスセラミック基板の開発加速へ
48. <6666> リバーエレク　東証Ｓ 　　14.7　　1040　 光トランシーバー用水晶発振器で商機捉える
49. <6613> ＱＤレーザ　　東証Ｇ 　　14.0　　1465　 半導体関連
50. <1407> ウエストＨＤ　東証Ｓ 　　13.8　　2548　 リサイクル関連

株探ニュース