週間ランキング【値上がり率】 (4月24日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※4月24日終値の4月17日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6217> 津田駒 東証Ｓ 113 1973
２. <7256> 河西工 東証Ｓ 66.1 455 イクヨによる株式取得で思惑
３. <4288> アズジェント 東証Ｓ 61.3 937 生成ＡＩ向け商用マシンアンラーニング技術の提供開始を材料視
４. <7220> 武蔵精密 東証Ｐ 53.4 4800 電気自動車関連
５. <6232> ＡＣＳＬ 東証Ｇ 48.9 2538 防衛関連のテーマで脚光浴びる
６. <6492> 岡野バ 東証Ｓ 48.1 18200 ２６年９月期業績予想及び配当予想を上方修正
７. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ 42.5 516 ２７年２月期は営業黒字見通し
８. <7376> ＢＣＣ 東証Ｇ 41.9 993
９. <3936> ＧＷ 東証Ｇ 40.3 209 子会社がＴｉｋＴｏｋ事業で海外展開を本格化
10. <4062> イビデン 東証Ｐ 35.8 12540 米インテル株が時間外取引で急騰
11. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ 35.7 175
12. <9984> ＳＢＧ 東証Ｐ 31.7 5963 米ＡＩ・半導体株高で買い戻し加速
13. <9941> 太洋物産 東証Ｓ 30.8 1649
14. <3444> 菊池製作 東証Ｓ 30.5 1500 人型ロボットの北京ハーフマラソン記録を目の当たりにフィジカルＡＩ関連株が軒並み快走
15. <6276> シリウスＶ 東証Ｓ 28.4 312 人工知能関連
16. <2371> カカクコム 東証Ｐ 28.2 2750 スウェーデンのＥＱＴが買収検討と伝わる
17. <4179> ジーネクスト 東証Ｇ 25.3 337
18. <5337> ダントーＨＤ 東証Ｓ 25.0 870
19. <6356> 日ギア 東証Ｓ 25.0 1666 岡野バ好決算で原発関連に買い
20. <7031> インバウＴ 東証Ｇ 25.0 701 生成AI関連
21. <4371> ＣＣＴ 東証Ｇ 24.2 1422 人工知能関連
22. <2737> トーメンデバ 東証Ｐ 23.9 14620 今期大幅増配の計画と最終増益見通しを評価
23. <5699> イボキン 東証Ｓ 23.2 2111 三井物と金属スクラップの安定供給システム構築に向けて協業
24. <278A> テラドローン 東証Ｇ 21.0 7840 防衛関連のテーマで脚光浴びる
25. <3891> 高度紙 東証Ｓ 20.5 5150 ２７年３月期営業益予想２５％増で２０円増配へ
26. <6466> ＴＶＥ 東証Ｓ 19.8 4955
27. <4490> ビザスク 東証Ｇ 19.7 755
28. <4800> オリコン 東証Ｓ 19.5 979
29. <5341> アサヒエイト 東証Ｓ 17.6 367 『希ガス』事業に関する新たな協業の検討を開始
30. <6521> オキサイド 東証Ｇ 17.4 4755 欧州で量子事業の展開加速へ
31. <5241> 日本オーエー 名証Ｍ 17.4 925
32. <3691> デジプラ 東証Ｇ 17.3 1857 物価高対策の給付金に『デジタルギフト』が採用
33. <9127> 玉井船 東証Ｓ 16.5 3240 グローバル・マネージメントが５．０６％保有判明で思惑
34. <6023> ダイハツイン 東証Ｓ 16.4 2623 前期経常を一転4％増益に上方修正・最高益、配当も7円増額
35. <6800> ヨコオ 東証Ｐ 16.2 4635 半導体製造装置関連
36. <536A> 農中先進株Ｕ 東証Ｅ 16.0 2495
37. <9170> 成友興業 名証Ｍ 15.9 4290 リサイクル関連
38. <4022> ラサ工 東証Ｐ 15.7 2059 リサイクル関連
39. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ 15.5 7740 株式分割の実施を発表
40. <6832> アオイ電子 東証Ｓ 15.5 2918 半導体関連
41. <218A> リベラウェア 東証Ｇ 15.4 1385 防衛関連のテーマで脚光浴びる
42. <255A> ＧＬテクノ 東証Ｓ 15.3 5100 半導体製造装置関連
43. <6838> 多摩川ＨＤ 東証Ｓ 14.9 1709 半導体製造装置関連
44. <6072> 地盤ＨＤ 東証Ｓ 14.9 1206
45. <6875> メガチップス 東証Ｐ 14.8 10320 半導体関連
46. <6707> サンケン 東証Ｐ 14.8 9706 半導体関連
47. <5210> 日山村硝 東証Ｓ 14.7 3140 半導体向けガラスセラミック基板の開発加速へ
48. <6666> リバーエレク 東証Ｓ 14.7 1040 光トランシーバー用水晶発振器で商機捉える
49. <6613> ＱＤレーザ 東証Ｇ 14.0 1465 半導体関連
50. <1407> ウエストＨＤ 東証Ｓ 13.8 2548 リサイクル関連
株探ニュース
※4月24日終値の4月17日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6217> 津田駒 東証Ｓ 113 1973
２. <7256> 河西工 東証Ｓ 66.1 455 イクヨによる株式取得で思惑
３. <4288> アズジェント 東証Ｓ 61.3 937 生成ＡＩ向け商用マシンアンラーニング技術の提供開始を材料視
４. <7220> 武蔵精密 東証Ｐ 53.4 4800 電気自動車関連
５. <6232> ＡＣＳＬ 東証Ｇ 48.9 2538 防衛関連のテーマで脚光浴びる
６. <6492> 岡野バ 東証Ｓ 48.1 18200 ２６年９月期業績予想及び配当予想を上方修正
７. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ 42.5 516 ２７年２月期は営業黒字見通し
８. <7376> ＢＣＣ 東証Ｇ 41.9 993
９. <3936> ＧＷ 東証Ｇ 40.3 209 子会社がＴｉｋＴｏｋ事業で海外展開を本格化
10. <4062> イビデン 東証Ｐ 35.8 12540 米インテル株が時間外取引で急騰
11. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ 35.7 175
12. <9984> ＳＢＧ 東証Ｐ 31.7 5963 米ＡＩ・半導体株高で買い戻し加速
13. <9941> 太洋物産 東証Ｓ 30.8 1649
14. <3444> 菊池製作 東証Ｓ 30.5 1500 人型ロボットの北京ハーフマラソン記録を目の当たりにフィジカルＡＩ関連株が軒並み快走
15. <6276> シリウスＶ 東証Ｓ 28.4 312 人工知能関連
16. <2371> カカクコム 東証Ｐ 28.2 2750 スウェーデンのＥＱＴが買収検討と伝わる
17. <4179> ジーネクスト 東証Ｇ 25.3 337
18. <5337> ダントーＨＤ 東証Ｓ 25.0 870
19. <6356> 日ギア 東証Ｓ 25.0 1666 岡野バ好決算で原発関連に買い
20. <7031> インバウＴ 東証Ｇ 25.0 701 生成AI関連
21. <4371> ＣＣＴ 東証Ｇ 24.2 1422 人工知能関連
22. <2737> トーメンデバ 東証Ｐ 23.9 14620 今期大幅増配の計画と最終増益見通しを評価
23. <5699> イボキン 東証Ｓ 23.2 2111 三井物と金属スクラップの安定供給システム構築に向けて協業
24. <278A> テラドローン 東証Ｇ 21.0 7840 防衛関連のテーマで脚光浴びる
25. <3891> 高度紙 東証Ｓ 20.5 5150 ２７年３月期営業益予想２５％増で２０円増配へ
26. <6466> ＴＶＥ 東証Ｓ 19.8 4955
27. <4490> ビザスク 東証Ｇ 19.7 755
28. <4800> オリコン 東証Ｓ 19.5 979
29. <5341> アサヒエイト 東証Ｓ 17.6 367 『希ガス』事業に関する新たな協業の検討を開始
30. <6521> オキサイド 東証Ｇ 17.4 4755 欧州で量子事業の展開加速へ
31. <5241> 日本オーエー 名証Ｍ 17.4 925
32. <3691> デジプラ 東証Ｇ 17.3 1857 物価高対策の給付金に『デジタルギフト』が採用
33. <9127> 玉井船 東証Ｓ 16.5 3240 グローバル・マネージメントが５．０６％保有判明で思惑
34. <6023> ダイハツイン 東証Ｓ 16.4 2623 前期経常を一転4％増益に上方修正・最高益、配当も7円増額
35. <6800> ヨコオ 東証Ｐ 16.2 4635 半導体製造装置関連
36. <536A> 農中先進株Ｕ 東証Ｅ 16.0 2495
37. <9170> 成友興業 名証Ｍ 15.9 4290 リサイクル関連
38. <4022> ラサ工 東証Ｐ 15.7 2059 リサイクル関連
39. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ 15.5 7740 株式分割の実施を発表
40. <6832> アオイ電子 東証Ｓ 15.5 2918 半導体関連
41. <218A> リベラウェア 東証Ｇ 15.4 1385 防衛関連のテーマで脚光浴びる
42. <255A> ＧＬテクノ 東証Ｓ 15.3 5100 半導体製造装置関連
43. <6838> 多摩川ＨＤ 東証Ｓ 14.9 1709 半導体製造装置関連
44. <6072> 地盤ＨＤ 東証Ｓ 14.9 1206
45. <6875> メガチップス 東証Ｐ 14.8 10320 半導体関連
46. <6707> サンケン 東証Ｐ 14.8 9706 半導体関連
47. <5210> 日山村硝 東証Ｓ 14.7 3140 半導体向けガラスセラミック基板の開発加速へ
48. <6666> リバーエレク 東証Ｓ 14.7 1040 光トランシーバー用水晶発振器で商機捉える
49. <6613> ＱＤレーザ 東証Ｇ 14.0 1465 半導体関連
50. <1407> ウエストＨＤ 東証Ｓ 13.8 2548 リサイクル関連
株探ニュース