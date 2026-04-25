お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）が24日深夜放送のTBSラジオ「金曜JUNK バナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）を2週連続で欠席した。

番組冒頭、日村の相方の設楽統（53）が「先週に続き、日村さん体調不良ということで、今日も日村さんいないんですよ」と切り出した。「日村さんも、こんな言い方するとあれだけど、おじいちゃんだからね。俺も日村さんもホントに。万全になるまでゆっくりと休んでいただいて」と語った。その後は放送作家のオークラとの2人語りを展開。ゲストにはミュージシャンの奇妙礼太郎（49）が登場。生歌を披露した。

日村は先週も欠席。設楽は先週の番組冒頭、「え、ひ、ひ、日村さんじゃない！」と切り出すと、代役の錦鯉渡辺隆（48）が「どうも、錦鯉の渡辺です」と反応した。

設楽は「日村さんは体調不良ということで」と欠席理由を説明。「なんか、そういえば先週ぐらいかな。寒いと。このスタジオ暑かった時あったり。今思えば、あの日村さんが寒いなんて言うことない。その時は別に何ともなかった」と語った。

さらに「先週ぐらいに、確かに調子悪そうだった。調子悪いのは体調じゃなくて、パフォーマンスが著しく…何でこいつ、しゃべんねーんだよとか、何か変な合いの手入れてくるなとか。結構そういう時ない？」と渡辺に投げかけ「そういう時は体調を崩す前兆なのかな？」と推察。「そんなたいしたことじゃないんだけど。熱が出ちゃって」と続けた。