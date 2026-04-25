美女が黒髪 → 金髪で見た目激変！ 『リブート』女優はメッシュ入れワイルド化
髪色が変わるだけで人のイメージは全く変わるもの。特に、黒髪から一気に金髪などの明るい色になることで別人のように印象も激変する。今回は、髪色を金髪にしたことをInstagramにて報告した人気女優、モデル、タレント、アナウンサーを一挙紹介。ビフォー＆アフターでその変ぼうぶりを堪能してほしい！
【写真】黒髪→金髪でビジュ激変！ 美女たちのビフォーアフターイッキ見!!
■蒔田彩珠
前クールで話題を集めたドラマ『リブート』（TBS系）にも出演していた女優の蒔田彩珠。「もっと美容院終わりのおしゃれな写真撮りたかった」とつづり、サムズアップする写真など2枚公開。1つ前の足立翼役で出演していた『リブート』のオフショットでは黒髪ロングだった蒔田だが、最新ショットでは金髪のメッシュが入ったワイルドな姿に様変わり。
ファンからは「ワイルド〜」「似合う！」「雰囲気が変わって素敵です」「あじゅちゃん久々にイメージが全然違う感じになった」といった声が殺到し、評判は上々のようだ。
■剛力彩芽
女優の剛力彩芽がInstagramに「美しくて上品で優雅でした」との感想とともに、ウィメンズブランド「FETICO（フェティコ）」のランウェイショウ会場で撮影されたオフショットを公開。複数公開されている写真には、金髪＆黒ドレスで佇む彼女の姿が収められている。
黒髪ショートのイメージがある剛力だが、様変わりした近影に、ファンからは「めっちゃかっこいい」「似合っていて素敵〜」「とても美しいです〜」などの称賛が集まっている。
■桃月なしこ
コスプレイヤーで女優や、グラビアの舞台でも活躍中の桃月なしこ。最近、2nd写真集『むすび』（講談社）をリリースした。そんな桃月は今年2月、「ヤングアニマル」（白泉社）の表紙を飾った際に、金髪姿を披露した。「金髪ショート唯一の表紙なので激レア！ 絶対ゲットして欲しい！」とアピールしている。投稿している写真では、貴重な金髪姿の大人っぽい表情と、抜群スタイルがお目見えしている。
コメント欄ではファンから「金髪ショートが過去一可愛い」「とてもお綺麗です！！大好きです！！」「色っぺーぃ！」「可愛いすぎでしょ」「ゴージャスでホットセクシー」など多数の絶賛が相次いでいた。
大河ドラマの花魁役で評判 人気女優が突然金髪に！
■小芝風花
昨年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）での花魁・花の井役でさらに評価を高めた女優・小芝風花。 誕生日だった今月16日には、「29歳になりました」と報告し、「20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うこと そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」と思いをつづっている。
そんな小芝は投稿では触れていないものの、以前の黒髪から一変し、明るい金髪にイメージチェンジした姿を披露している。ファンからは祝福の声とともに「髪明るくなってる」「髪色変わりましたね！ドラマですか？」「髪色めっちゃ可愛い」といった声が寄せられている。
■岩田絵里奈
今年3月末をもって日本テレビを退社し、フリーアナウンサーとして再出発のスタートを切った岩田絵里奈。今月23日には早速、古巣の番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）のコーナー「前髪ぱっつんチェンジ」と出演し、ヘアスタイルを一新した。写真には、綺麗にそろえた前髪に加えてブリーチで色も一新した岩田の姿が収められている。
投稿の中で彼女は「ぐるナイで、前髪ぱっつんチェンジしました!! そしてブリーチもして金髪に」と説明しつつ「前髪については少し短くなっただけで大騒ぎの保守人生だったので、まぁまぁ衝撃的でしたが…笑」とコメント。さらに「楽しかった！！！ 楽しいのが一番です笑」とつづっている。
引用：
「蒔田彩珠」Instagram（＠makita_aju）
「剛力彩芽」インスタグラム（@ayame_goriki_official）
「桃月なしこ」Instagram（＠nashiko_cos）
「小芝風花」インスタグラム（＠fuka_koshiba_official）
「岩田絵里奈」Instagram（＠erina_iwata）
【写真】黒髪→金髪でビジュ激変！ 美女たちのビフォーアフターイッキ見!!
■蒔田彩珠
前クールで話題を集めたドラマ『リブート』（TBS系）にも出演していた女優の蒔田彩珠。「もっと美容院終わりのおしゃれな写真撮りたかった」とつづり、サムズアップする写真など2枚公開。1つ前の足立翼役で出演していた『リブート』のオフショットでは黒髪ロングだった蒔田だが、最新ショットでは金髪のメッシュが入ったワイルドな姿に様変わり。
■剛力彩芽
女優の剛力彩芽がInstagramに「美しくて上品で優雅でした」との感想とともに、ウィメンズブランド「FETICO（フェティコ）」のランウェイショウ会場で撮影されたオフショットを公開。複数公開されている写真には、金髪＆黒ドレスで佇む彼女の姿が収められている。
黒髪ショートのイメージがある剛力だが、様変わりした近影に、ファンからは「めっちゃかっこいい」「似合っていて素敵〜」「とても美しいです〜」などの称賛が集まっている。
■桃月なしこ
コスプレイヤーで女優や、グラビアの舞台でも活躍中の桃月なしこ。最近、2nd写真集『むすび』（講談社）をリリースした。そんな桃月は今年2月、「ヤングアニマル」（白泉社）の表紙を飾った際に、金髪姿を披露した。「金髪ショート唯一の表紙なので激レア！ 絶対ゲットして欲しい！」とアピールしている。投稿している写真では、貴重な金髪姿の大人っぽい表情と、抜群スタイルがお目見えしている。
コメント欄ではファンから「金髪ショートが過去一可愛い」「とてもお綺麗です！！大好きです！！」「色っぺーぃ！」「可愛いすぎでしょ」「ゴージャスでホットセクシー」など多数の絶賛が相次いでいた。
大河ドラマの花魁役で評判 人気女優が突然金髪に！
■小芝風花
昨年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）での花魁・花の井役でさらに評価を高めた女優・小芝風花。 誕生日だった今月16日には、「29歳になりました」と報告し、「20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うこと そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」と思いをつづっている。
そんな小芝は投稿では触れていないものの、以前の黒髪から一変し、明るい金髪にイメージチェンジした姿を披露している。ファンからは祝福の声とともに「髪明るくなってる」「髪色変わりましたね！ドラマですか？」「髪色めっちゃ可愛い」といった声が寄せられている。
■岩田絵里奈
今年3月末をもって日本テレビを退社し、フリーアナウンサーとして再出発のスタートを切った岩田絵里奈。今月23日には早速、古巣の番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）のコーナー「前髪ぱっつんチェンジ」と出演し、ヘアスタイルを一新した。写真には、綺麗にそろえた前髪に加えてブリーチで色も一新した岩田の姿が収められている。
投稿の中で彼女は「ぐるナイで、前髪ぱっつんチェンジしました!! そしてブリーチもして金髪に」と説明しつつ「前髪については少し短くなっただけで大騒ぎの保守人生だったので、まぁまぁ衝撃的でしたが…笑」とコメント。さらに「楽しかった！！！ 楽しいのが一番です笑」とつづっている。
引用：
「蒔田彩珠」Instagram（＠makita_aju）
「剛力彩芽」インスタグラム（@ayame_goriki_official）
「桃月なしこ」Instagram（＠nashiko_cos）
「小芝風花」インスタグラム（＠fuka_koshiba_official）
「岩田絵里奈」Instagram（＠erina_iwata）