©CHEF-1グランプリ2026

若手料理人No.1決定戦『CHEF-1グランプリ2026』（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）の決勝戦が、いよいよ4月26日に開幕する。今大会には、総勢313名の志高き料理人がエントリー。「日本料理」「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」「中国・アジア料理」「ジャンルレス・フードクリエイターその他」のジャンル別準決勝を勝ち抜いた、4名のファイナリストが決勝で火花を散らす。

決勝は2段構えで、まずサバイバルラウンドでファイナリストが4名から2名に絞られ、勝ち上がった２名によって優勝決定戦が行われる。サバイバルラウンドのテーマは、「ラーメンの新・定番を作れ！」だ。ファイナリストたちは、わずか20分の制限時間内（提供時に10分以内の仕上げ時間あり）に、審査員たちをうならせる新・定番のラーメンを作らなければならない。

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過酷な戦いに挑む1人目の料理人は、「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」代表のイタリアンシェフ岩名謙太だ。岩名シェフは、卵とチーズを使う濃厚で誰もが大好きなあのパスタをラーメンに昇華する。

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2人目の料理人は、「中国・アジア料理」代表の花田洋平。『CHEF-1』で過去２度決勝進出した花田シェフは、今年がラストイヤーのため、並々ならぬ決意で臨む。食材は、和牛もも肉のほか、葉にんにくや長ねぎ、干し豆腐、豆板醤や豆豉、花椒などを使用。花田シェフいわく、「中華ではこれまでも知られている、ある麺を新しい形に再構築」したという。

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3人目は、「ジャンルレス・フードクリエイターその他」代表で『CHEF-1』ラストイヤーを迎える博多の破天荒シェフ山下泰史。毎回予想外の絶品料理を生み出す山下シェフは、５度目の『CHEF-1』も決勝に上り詰めた。今回山下シェフは、鶏ガラと鰹節で出汁を取ったスープに、博多名物“もつ”を投入。もつ鍋の〆ラーメンを思わせるが、このシェフが作る以上それだけのはずがない。

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最後に登場したのは、「日本料理」代表でフリー料理人の楠修二。発酵を題材とした日本料理が得意な楠シェフは、炒り大豆やピスタチオ、クルミなど5種類の豆とナッツを包丁で丹念に砕き、冷やした出汁に醤油や酢、みりん、ごま油を加えたスープを合わせ、“冷やし豆ラーメン”を完成させる。楠シェフいわく、「今までにない食感」が実現されているのだそう。

試食審査は、どの料理人が作ったか明かされない“ブラインド方式”。5名の審査員が、それぞれ持ち点20点満点で得点をつけ、合計100点満点でジャッジする。

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審査員を務めるのは、19年連続でミシュラン三つ星を獲得した「日本料理 かんだ」オーナーシェフの神田裕行と、同じく19年連続でミシュラン三つ星を獲得したフレンチ「ガストロノミー “ジョエル・ロブション”」総料理長の関谷健一朗。さらには国民代表審査委員として、“神の舌を持つ”といわれるカリスマアーティストのGACKT、27年も放送した料理番組『上沼恵美子のおしゃべりクッキング』で知られる“関西の女帝”上沼恵美子が登場する。今回はそこへ、芸能界きっての食通で知られるタレントの長嶋一茂も加わる。

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審査員たちは、ラーメンの完成度と定番の可能性を巡って議論に！ GACKTは「テーマにそぐってない」「キツイ言葉になるかもですけど、定番にはならないだろうな」と厳しい指摘を連発。他の審査員たちからも辛口コメントが飛び出し、決勝は波乱の予感!? 一方で、「離乳食がフグだった」という長嶋は、「こういうラーメンがあったらいいなってずっと思っていた。今日出会えちゃった！」「定番になる！」と、とあるラーメンを手放しで称賛。上沼からは、「専門店が明日できたら行きます。そのくらい好きです」と言い切るほどの高評価が！

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そんななか、審査員たちの舌を納得させたファイナリスト2名が決定。2人は、「鍋の新・定番を作れ！」というテーマで、優勝決定戦に挑む。最終決戦で“あの審査員”は、「長年『CHEF-1』やらせてもらっていますけど過去イチ」と絶賛！ “歴史に残る新・定番”を生み出し、優勝賞金1000万円を手に入れるチャンピオンは誰か？ 4月26日よる6時30分から放送される『CHEF-1グランプリ2026』で明らかになる。

【番組情報】

『CHEF-1グランプリ2026』

放送：４月26日（日）よる６時30分～７時50分

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット

MC：山里亮太（南海キャンディーズ）、松下奈緒

国民代表審査員：長嶋一茂、上沼恵美子、GACKT

ゲスト：今田耕司、森泉、ゆうちゃみ

スペシャルサポーター：たくろう

審査員：

神田裕行（日本料理 かんだ）

関谷健一朗（ガストロノミー “ジョエル・ロブション”）

【『CHEF-1グランプリ2026』をもっと楽しむために】

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