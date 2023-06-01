【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center 【ファイナルファンタジーXIV: 白銀のワンダラー】 2027年1月 配信予定

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 白銀のワンダラー」について、新たなジョブを2つ発表した。

発表されたのジョブのロールはタンクとDPSの「ファイナルファンタジーXIV」オリジナルジョブ。DPSジョブは物理レンジDPS。吉田直樹氏のTシャツにヒントが隠されている模様。なお、1つ目のジョブの詳細については欧州ファンフェスにて発表される模様だ。

さらに、新たにジョブアクションのシステムとして「リボーンモード」と「エヴォルブモード」が実装されることも明かされた。「リボーンモード」は、ジョブのジョブアクションを踏襲したモードで、リミテッドジョブを除くすべて既存のジョブに実装される。

「エヴォルブモード」は「リボーンモード」とは異なるジョブアクションローテーションを持つモード。従来よりも少ないキー入力などが少なくなるようになるものの、「“簡単操作”になるわけではなく操作が変化し遊び方が変わる」という認識が正しいという。

上記2つのモードは非戦闘時であればいつでも変更可能で、レベル・装備も共通となるほか、ジョブ解放と同時に「エヴォルブモード」が解放される。ただし、「リボーンモード」は既存のリミテッドジョブを除く21ジョブにのみ実装予定となっており、「白銀のワンダラー」以降のジョブでは「エヴォルブモード」のみの実装となる。

さらに、吉田直樹氏によれば「エヴォルブモード」は「リボーンモード」よりも“ほんのすこし強くなる”とのことだった。

【FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2026 in Anaheim - Day 1】

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