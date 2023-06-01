【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日 開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center

スクウェア・エニックスは4月24日、25日（現地時間）、「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム」（北米ファンフェス）をAnaheim Convention Centerで開催した。基調講演にて、パッチ8.0「ファイナルファンタジーXIV: 白銀のワンダラー」のスクリーンショットやイメージボードを公開している。

パッチ8.0の舞台となる「第四世界」は氷に包まれた世界としつつ、多数の巨大生物が徘徊していることや、溶岩の流れる工業地帯や荘厳な門、自然豊かな穀倉地帯に湖や森といったスクリーンショットが並ぶ。イメージボードでは巨大な建築物も確認できる。

【FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2026 in Anaheim - Day 1】

(C)SQUARE ENIX

IMAGE ILLUSTRATION (C)YOSHITAKA AMANO