奪って、ドリブル、相手を翻弄！ 鈴木の先制弾をお膳立てした濃野の力強い突破に、林陵平も「スーパー！」【鹿島】
J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTの第12節が４月24日に開催。三協フロンテア柏スタジアムでは柏レイソルと鹿島アントラーズが対戦している。
前半終了間際にスコアボードが動く。先制したのはアウェーの鹿島。45＋１分、敵陣右サイドでボールを奪った濃野公人がそのままドリブルで突き進む。
ペナルティエリア手前で巧みなボディフェイントで相手を抜き、さらにもう１人をかわし、最後は鈴木優磨に丁寧なラストパス。これを鈴木が流し込んだ。
鈴木のフィニッシュの上手さもさることながら、得点をお膳立てした濃野の力強い突破も見事だった。
試合を配信する『DAZN』で解説を務める林陵平氏は「濃野のスーパー！」と称賛した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】濃野は止まらない！ 相手を翻弄し、優磨の先制点をアシスト！
前半終了間際にスコアボードが動く。先制したのはアウェーの鹿島。45＋１分、敵陣右サイドでボールを奪った濃野公人がそのままドリブルで突き進む。
ペナルティエリア手前で巧みなボディフェイントで相手を抜き、さらにもう１人をかわし、最後は鈴木優磨に丁寧なラストパス。これを鈴木が流し込んだ。
鈴木のフィニッシュの上手さもさることながら、得点をお膳立てした濃野の力強い突破も見事だった。
試合を配信する『DAZN』で解説を務める林陵平氏は「濃野のスーパー！」と称賛した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】濃野は止まらない！ 相手を翻弄し、優磨の先制点をアシスト！