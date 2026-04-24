フィスカース ジャパンが展開するデザインブランド IITTALA（イッタラ）は、ポケモン誕生30周年を記念した限定コレクション「イッタラ × ポケモン」を、5月1日10時よりイッタラストアおよびイッタラ公式オンラインストアで発売する。

【画像あり】ピカチュウの黄色をベースにしたストライプ柄

本コレクションは、イッタラを代表するテーブルウェアシリーズ「Origo（オリゴ）」とポケモンのコラボレーションしたものだ。1999年に誕生したオリゴと、1990年代後半に生まれたポケモンという、同時代を歩んできたアイコン同士の節目を祝う内容となっている。

オリゴは、ストライプ模様が目を惹く大胆なデザインで「現代のクラシック」として親しまれてきたシリーズ。今回のコラボでは、オリゴが持つ機能性とカラフルなリズム感はそのままに、ピカチュウを遊び心あふれる現代的なデザインとして再解釈している。ピカチュウにインスパイアされたカラーストライプと、製品に描かれたピカチュウのイラストが融合した仕上がりだ。

ラインナップは「オリゴ マグ 0.4L」（5,500円）、「オリゴ ボウル 0.25L」（5,280円）、「オリゴ プレート 20cm」（5,500円、いずれも税込）の3種類。

あわせて、発売日に合わせた期間限定ポップアップがアトレ恵比寿本館4Fフォンテーヌ広場で開催される。

会場では本コレクションの特別展示に加え、特大オリゴマグとピカチュウを背景にしたフォトスポットが用意される。コレクション商品は、同じくアトレ恵比寿本館5Fのイッタラストアにて購入可能となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）