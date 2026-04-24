STU48 石田千穂、4/22発売の卒業記念写真集から「オトナSEXY」カット公開♡

STU48・石田千穂 卒業記念写真集『天職』デジタル版が紙版と同日より発売中！作中カットも公開

シンガポールで魅せる「オトナSEXY」な新境地

STU48の1期生としてグループを牽引し続ける石田千穂。彼女の3rd写真集『天職』のデジタル版が、紙版と同じ4月22日に発売された。

STU48 石田千穂サード写真集「天職」表紙 © 菊地泰久／集英社

今作の舞台は、シンガポールのリゾート地。グループの顔として走り続ける彼女が、さらなる新境地を切り拓くべく撮影に臨んだ。開放的なロケーションの中、ランジェリーやビキニ姿に加え、自身史上最高に「オトナSEXY」なカットにも挑戦している。

石田千穂 © 菊地泰久／集英社

圧倒的な艶っぽさをまとった本作は、ファンならずとも見逃せない仕上がりだ。最新情報は、写真集公式Xにて随時発信されている。

石田千穂 © 菊地泰久／集英社

【プロフィール】

石田千穂（いしだ・ちほ）

誕生日：2002年3月17日

血液型：O型 出身地：広島県

趣味：映画鑑賞・卵焼き作り

特技：継続力・ら行言葉

〇瀬戸内エリアを拠点に活動するSTU48の1期生。デビューシングルから10作連続で選抜入りし、センターを3回つとめるなど常にグループをけん引してきた人気メンバー。ソロ活動では女優業にも挑戦するなど、活躍の幅を広げている。また人気YouTubeコンテンツ「THE FIRST TAKE」でソロ歌唱にも挑戦するなど人気急上昇中。

公式X：https://x.com/_ishida_chiho

石田千穂さんコメント

「STU48の石田千穂です。卒業を記念して集英社さんから3rd写真集を発売させていただきます。

シンガポールで美味しいご飯を沢山食べながら、自然に、そして大胆に大人になった私を撮影していただきました。

STU48での活動を始めた、15歳の頃の私と比べると本当にお姉さんになりました。感慨深いです。

とっても特別で大切な1冊、大好きな皆さんに見ていただける日がとても楽しみです」