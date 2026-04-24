Insta360 Japan株式会社は、「Insta360公式フォトブック」第2弾の制作に伴い、ユーザー作品の募集を4月24日（金）から開始した。応募締め切りは5月17日（日）。

Insta360ユーザーが撮影した写真を1冊のフォトブックにまとめ、全国の家電量販店の店頭や各種イベントで展示するプロジェクト。2026年2月に発表された第1弾の好評を受け、継続実施が決まった。

Insta360の製品で撮影された写真であれば、日常のスナップから風景、クリエイティブな作品まで幅広く応募できる。

応募方法は、Instagramにて同社の公式アカウントをフォローした上で、指定のハッシュタグなどを付けて写真を投稿する。既存の投稿にハッシュタグを追加する形でも応募可能だが、新規投稿が優先的に選考されるという。

選考された作品の投稿者には、特典として自身の作品が掲載されたフォトブック（限定部数・非売品）が1冊贈呈される。

プロジェクト名

Insta360公式フォトブック 第2弾

応募期間

2026年4月24日（金）～5月17日（日）

応募方法（例）

特典

Instagramアカウント「@insta360_jp」をフォロー Insta360で撮影した写真を投稿（新規投稿を推奨） 投稿文に使用製品名およびハッシュタグ「#insta360フォトブック」を記載し、@insta360_jp をタグ付け

選考作品の投稿者にフォトブックを1冊贈呈（非売品）