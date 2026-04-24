講談社が刊行する月刊「ディズニーファン」2026年6月号はで、ついに幕を開けた「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を総力特集。

きらめきあふれるアニバーサリーイベントの全貌をはじめ、特別企画の豪華なオリジナルシールや、大プレゼント企画など、見逃せない情報が満載です☆

講談社「ディズニーファン」2026年6月号

発売日：2026年4月28日（火）発売

価格：1430円（税込）

販売店舗：全国書店・Amazonなど

東京ディズニーシーにて2026年4月15日より開催されている、2026年に迎える開園25周年を記念したアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を

月刊「ディズニーファン」6月号では「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を総力特集します。

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巻頭大特集では、アニバーサリーの祝祭感にあふれる東京ディズニーシーの最新の盛り上がりを、撮りおろし写真でたっぷりとお届け。

エンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」や「ダンス・ザ・グローブ！」をはじめ、夜のメディテレーニアンハーバーを彩る「スパークリング・ジュビリー・ナイト」、アラビアンコーストなどで体験できる環境演出など、心を揺さぶる瞬間が徹底紹介されます。

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5月25日から販売予定の新しい25周年のスペシャルグッズや、ジュビリーブルーをイメージした特別なメニューの数々も大紹介。

誌面でチェックしてアニバーサリーを盛大にお祝いすることができます。

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スペシャルとじ込み企画は「東京ディズニーシー25周年記念 25MYシール」

東京ディズニーシーの25周年をお祝いする、編集部オリジナルのシールが25枚付いています！

さらにスペシャルなプレゼント企画も。

ディズニーファン5月号、6月号、そして6月号増刊の3号連続で、東京ディズニーリゾートのパークチケットと「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のスペシャルグッズが抽選で当たるキャンペーンが実施されています。

🄫 Disney

東京ディズニーシーでは、同時開催中の「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」も見逃せません。

“食で世界を巡る”をテーマにしたスペシャルイベントの2026年ならではの味わいと楽しみ方を、実食レポートを通して紹介します。

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春の東京ディズニーランドを楽しむ最新情報も満載です！

開催中のディズニー・パルパルーザ第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の特集では、パレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」の見どころや、カラフルで遊び心あふれるデコレーション、グッズ、メニューをレポートしています。

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そして、2026年はトゥーンタウンが大公開されて30周年！

これを記念して、「ミッキーマウス」と仲間たちが住む街の魅力を深掘りしながら、知ればトゥーンタウンがもっともっと楽しくなるトピックスを一挙に紹介しています。

そのほか、ディズニー最大級のショッピング・イベント「Disney THE MARKET 2026」がいよいよ大阪で開催。

大阪最大級のディズニーショッピング・イベント！阪急うめだ本店「Disney THE MARKET 2026」 大阪最大級のディズニーショッピング・イベント！阪急うめだ本店「Disney THE MARKET 2026」 続きを見る

「ディズニーファン」6月号に付いている引換券を持参すると、『ディズニーファン』の表紙アートをデザインしたノベルティカードがもらえる読者限定特典も用意されています。

東京で開催中の「ピクサーの世界展」のレポートでは、等身大のキャラクターたちに会える展示イベントを誌上でご案内。

作品の人気キャラクターや名作を世界最大級のスケールで再現！クレヴィアベース トーキョー ディズニー「ピクサーの世界展」 作品の人気キャラクターや名作を世界最大級のスケールで再現！クレヴィアベース トーキョー ディズニー「ピクサーの世界展」 続きを見る

さらに、日本公演40周年を迎えた「ディズニー・オン・アイス」や、

ミッキー＆ミニー、宮舘涼太、関根勤＆麻里親子が登壇！日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let's Party!” 記者発表会 ミッキー＆ミニー、宮舘涼太、関根勤＆麻里親子が登壇！日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let's Party!” 記者発表会 続きを見る

「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2026」、ミュージカル『メリー・ポピンズ』など、ライブエンターテイメントの情報も大充実しています！

『リメンバー・ミー』『シンデレラ』の名曲をオーケストラの生演奏で！ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2026 『リメンバー・ミー』『シンデレラ』の名曲をオーケストラの生演奏で！ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2026 続きを見る

新学期や新生活に慣れてきたこの季節に、新しいディズニー体験に心を弾ませることができるファンブック。

講談社の「ディズニーファン」6月号は、2026年4月28日より販売開始です☆

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※講談社は、東京ディズニーランド／東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。

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