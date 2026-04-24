高橋光臣、大河『逆賊の幕臣』に出演決定 松坂桃李を支える幼なじみに
俳優の高橋光臣が、2027年1月放送予定のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』に出演することが発表された。松坂桃李主演の同作で、高橋は主人公・小栗忠順の幼なじみであり、誠実で頼りになる幕臣・駒井朝温を演じる。
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駒井は小栗より3歳年上の旗本で、温和な人柄と責任感を併せ持つ人物。若くして目付に昇進し、小栗の上役として行動をともにする。遣米使節として渡航する小栗を支えるため、自らの次男を小栗家の養子として送り出すなど、人生の節目で重要な役割を果たす存在だ。
高橋は今回の出演について、「激動の時代の中で、最後の最後まで徳川幕府に忠誠を誓った幕臣の一人。その静かな強さと誠実さに深く惹かれています」とコメント。さらに「言葉にしない想い、武士の覚悟を大切に演じ、最後まで小栗忠順の歩む道を見続けたい」と語り、役への強い思いをにじませた。
高橋は1982年生まれ、大阪府出身。2005年に俳優デビューし、『轟轟戦隊ボウケンジャー』で注目を集めた。その後もドラマ『科捜研の女』『下町ロケット』、映画『キングダム』などに出演し、時代劇から現代劇まで幅広く活躍。大河ドラマは『龍馬伝』（2010年）、『西郷どん』（2018年）、『光る君へ』（2024年）に続き本作が4作目となる。
『逆賊の幕臣』は、日本初の遣米使節として近代化に尽力した小栗忠順の生涯を、“敗者”の視点から描く群像劇。高橋演じる駒井は、小栗を支え続ける存在として物語の重要な軸を担う。2026年夏にクランクイン予定で、盟友たちとの関係性にも注目が集まる。
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駒井は小栗より3歳年上の旗本で、温和な人柄と責任感を併せ持つ人物。若くして目付に昇進し、小栗の上役として行動をともにする。遣米使節として渡航する小栗を支えるため、自らの次男を小栗家の養子として送り出すなど、人生の節目で重要な役割を果たす存在だ。
高橋は1982年生まれ、大阪府出身。2005年に俳優デビューし、『轟轟戦隊ボウケンジャー』で注目を集めた。その後もドラマ『科捜研の女』『下町ロケット』、映画『キングダム』などに出演し、時代劇から現代劇まで幅広く活躍。大河ドラマは『龍馬伝』（2010年）、『西郷どん』（2018年）、『光る君へ』（2024年）に続き本作が4作目となる。
『逆賊の幕臣』は、日本初の遣米使節として近代化に尽力した小栗忠順の生涯を、“敗者”の視点から描く群像劇。高橋演じる駒井は、小栗を支え続ける存在として物語の重要な軸を担う。2026年夏にクランクイン予定で、盟友たちとの関係性にも注目が集まる。