ぱーてぃーちゃん信子、33歳で迎えた“高校生活”でやりたいこと ハライチ澤部の提案にノリノリ
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子（33）が24日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に出演。高校に入学した心境を明かした。
【写真】おなじみのポーズも！33歳・ぱーてぃちゃん信子が高校入学
信子は今月13日に自身のSNSで高校入学を報告。「入学式」と書かれたボードの前に立つ写真を添えて「この度、改めて学びたい欲に駆られて、高校入学することにしまんた。学び直したいと思った大人の皆に、遅いってことは無いんだよって伝えたくて公表しよっかなって。改めて、JKのうちをよろちちおねしま。入学式でもう先生に注意された」と伝えていた。
この日の放送の冒頭でMCのハライチの澤部佑から高校に再入学したことを伝えられると、信子は「どうも！お昼のJKです！」と元気よくあいさつ。「まじの高校生たちと、お母さんたちと全員と写真を」と入学式の様子を明かし、「大人になって学んだ方が、『あの頃の自分、超えれるくね？』と思って」と再入学の理由を語った。
また澤部から「ギャルサー作ろうぜ！」と勧められると、「作るギャルサー！パラパラ専門で！」と満面の笑みで答えた。
信子は1992年8月1日生まれ、大分県出身。2021年4月にお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」を結成した。
【写真】おなじみのポーズも！33歳・ぱーてぃちゃん信子が高校入学
信子は今月13日に自身のSNSで高校入学を報告。「入学式」と書かれたボードの前に立つ写真を添えて「この度、改めて学びたい欲に駆られて、高校入学することにしまんた。学び直したいと思った大人の皆に、遅いってことは無いんだよって伝えたくて公表しよっかなって。改めて、JKのうちをよろちちおねしま。入学式でもう先生に注意された」と伝えていた。
また澤部から「ギャルサー作ろうぜ！」と勧められると、「作るギャルサー！パラパラ専門で！」と満面の笑みで答えた。
信子は1992年8月1日生まれ、大分県出身。2021年4月にお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」を結成した。