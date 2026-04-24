ベビーオットセイが飼育員に甘える姿がSNSで話題を集めている。

【映像】飼育員にべったりなベビーオットセイ（実際の様子）

投稿したのは、mikiさん（@hayatosan714）。京都水族館でミナミアメリカオットセイ・ちのわちゃん（9カ月）の“おさんぽ練習”の様子を撮影し、Xに投稿した。飼育スタッフが親代わりとなって大切に育てているためか、「離れないで！」と言わんばかりに、べったりとくっついている。

投稿主は、ちのわちゃんが生まれたときからSNSなどでかわいい姿を見ており、「いつか実際に会いたい」と思っていたという。一般公開されている“おさんぽ練習”に駆けつけ「実物は写真以上にかわいくて驚きました！」と、その喜びを語った。

京都水族館によると、「もう少し階段を下りる練習をしてほしいと思い降ろしたのですが、いつも膝の上に乗せてあげていたので、『なんで？』って感じの反応でした。そのあとも少し階段練習をがんばってくれたので嬉しかったです」とコメントしている。

動画を見た人からは、「離れたくないんだあ〜」「甘えん坊さんで癒やされる」「抱きしめたい！」などの声が寄せられている。（『わたしとニュース』より）