「文字と音がなかなか一致せず…」読むのが難しい“京阪本線の駅”ランキング1位は？【2026年調査】
新年度がスタートし、爽やかな春風に誘われて沿線の名所へ出かけたくなる季節がやってきました。 歴史ある寺社や自然豊かなスポットへ向かう途中、ふと目にした駅名の読み方に頭を悩ませてしまうことも少なくありません。
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「京阪本線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「萱の文字があまり馴染みがなく、難しいと感じます」（50代女性／埼玉県）、「あまり見ない漢字なので読みが分からない」（40代女性／神奈川県）、「日常では使わない漢字だから」（20代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
回答者からは「1文字目が分からない、読めない」（50代女性／神奈川県）、「『樟』という漢字自体があまり日常で見かけないため、パッと見て『しょう』『くす』など色々な読み方を想像してしまいます。『くずは』という響き自体は有名ですが、文字と音がなかなか一致せず、難しいと感じます」（30代男性／岡山県）、「読むのが難しいと率直に思うからです」（40代男性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「京阪本線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：萱島（かやしま）／36票2位は寝屋川市にある「萱島（かやしま）」駅。ホームを貫いてそびえ立つ樹齢700年の大クスノキがシンボルとなっている全国的にも珍しい駅です。「萱（かや）」という漢字が日常的には馴染みが薄く、一見して読みを当てるのが難しい駅名として注目を集めました。
回答者からは「萱の文字があまり馴染みがなく、難しいと感じます」（50代女性／埼玉県）、「あまり見ない漢字なので読みが分からない」（40代女性／神奈川県）、「日常では使わない漢字だから」（20代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
1位：樟葉（くずは）／54票1位は枚方市の「樟葉（くずは）」駅でした。特急停車駅であり、「くずはモール」など大型商業施設も隣接する非常に有名な駅ですが、「樟（くず）」という漢字の読みが難しく、1位に選出されました。古事記や日本書紀にも登場すると言われる非常に歴史深い地名です。
回答者からは「1文字目が分からない、読めない」（50代女性／神奈川県）、「『樟』という漢字自体があまり日常で見かけないため、パッと見て『しょう』『くす』など色々な読み方を想像してしまいます。『くずは』という響き自体は有名ですが、文字と音がなかなか一致せず、難しいと感じます」（30代男性／岡山県）、「読むのが難しいと率直に思うからです」（40代男性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)