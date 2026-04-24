YOASOBI 「アドレナ」「BABY」「HEART BEAT」の英語版MVを3夜連続で公開

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YOASOBIが、4月24日に自身4作目となる英語版第4弾EP『E-SIDE 4』を配信リリース。さらに、24日22時より3夜連続で英語版MVがYouTubeにてプレミア公開されることが決定した。

■EP『E-SIDE 4』には全9曲の英語楽曲を収録

『E-SIDE 4』は全編英語歌詞で構成されたEP作品。「UNDEAD」「Watch me!」「New me」に加え、あらたに英語版として再録されたコーラスが印象的な「HEART BEAT」、最新楽曲「ADRENA」「BABY」など、全9曲の英語楽曲が収録されている。

訳詩は今回もKonnie Aokiが担当。日本語の言葉のニュアンスを残しながら、英語ならではのアクセントやリズミカルな響きが楽しい仕上がりとなっている。

さらに、リリースを記念して「ADRENA」（「アドレナ」英語版）「BABY -English version-」「HEART BEAT -English Version-」の3曲のMVが、4月24日22時より3夜連続でYouTubeプレミア公開されることが決定。

8月からは自身最大規模となる北米ツアーの開催を控え、グローバルでの活躍もめざましいYOASOBIの英語版楽曲を、映像とともに楽しもう。

■リリース情報

2026.04.24 ON SALE

DIGITAL EP『E-SIDE 4』

■関連リンク

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/