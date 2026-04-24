「三笘みたいになってるじゃん」25歳日本人アタッカーがキレッキレ！“エグい”美技連発に反響。現地称賛「本物の天才だ」
キレッキレのパフォーマンスだ。
STVVの松澤海斗は、現地４月23日に行なわれたベルギーリーグのプレーオフ１第４節・アンデルレヒト戦で、２試合連続のスタメン出場を果たす。85分までプレーし、２−０の勝利に貢献した。
目に見える結果は残せなかったが、随所に持ち前のテクニックで魅せた。41分には巧みなトラップとコントロールで相手を翻弄し、ドリブルで持ち運び、ノールックパスで決定機を演出した。
『DAZN』の公式Xが、この松澤の“美技連発”を公開。「天才すぎる」「全部センスの塊」「エグい」「芸術点高すぎる」「海斗ええやん！」「いつのまにか三笘みたいになってるじゃん」「あと二回り成長すれば三笘さんになれる！」「これ曲芸みたいだった」「ピッチで踊ってるじゃん」「ボールの持ち方素晴らしい」といった声があがった。
また、自陣で相手のパスミスに反応し、足裏を使った絶妙なターンで前を向き、対応に来た敵を軽やかにかわしてみせる。このプレーに注目した『DAZN』のベルギー版アカウントは「カイト・マツザワは本物の天才だ」と記し、25歳アタッカーの実力を称えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「ピッチで踊ってる」「曲芸みたい」STVV松澤のスーパープレー「芸術点高すぎる」
STVVの松澤海斗は、現地４月23日に行なわれたベルギーリーグのプレーオフ１第４節・アンデルレヒト戦で、２試合連続のスタメン出場を果たす。85分までプレーし、２−０の勝利に貢献した。
目に見える結果は残せなかったが、随所に持ち前のテクニックで魅せた。41分には巧みなトラップとコントロールで相手を翻弄し、ドリブルで持ち運び、ノールックパスで決定機を演出した。
『DAZN』の公式Xが、この松澤の“美技連発”を公開。「天才すぎる」「全部センスの塊」「エグい」「芸術点高すぎる」「海斗ええやん！」「いつのまにか三笘みたいになってるじゃん」「あと二回り成長すれば三笘さんになれる！」「これ曲芸みたいだった」「ピッチで踊ってるじゃん」「ボールの持ち方素晴らしい」といった声があがった。
また、自陣で相手のパスミスに反応し、足裏を使った絶妙なターンで前を向き、対応に来た敵を軽やかにかわしてみせる。このプレーに注目した『DAZN』のベルギー版アカウントは「カイト・マツザワは本物の天才だ」と記し、25歳アタッカーの実力を称えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「ピッチで踊ってる」「曲芸みたい」STVV松澤のスーパープレー「芸術点高すぎる」