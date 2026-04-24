全日本空輸（ANA）は、「国際線航空券タイムセール」を4月24日から30日まで開催する。

アジアやアメリカ、ヨーロッパ、オセアニア行きなどに設定がある。搭乗期間は5月14日から2027年3月31日までで、路線により設定期間は異なる。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ込み、諸税別。

予約クラスはエコノミークラスが「K」もしくは「L」、プレミアムエコノミークラスが「N」、ビジネスクラスが「P」となる。

・日本各地発着（エコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順）

上海（31,900円／-／95,900円）、マニラ（35,900円／-／141,900円）、北京（35,900円／-／106,900円）、香港（37,700円／-／167,700円）、ホーチミン（39,900円／-／198,900円）、シンガポール（42,500円／-／308,000円）、ハノイ（44,900円／-／198,900円）、大連（45,900円／-／111,900円）、台北/松山（47,700円／-／175,700円）、杭州（48,900円／-／116,900円）、バンコク（52,500円／-／232,500円）、広州（52,900円）、深圳（56,900円／-／125,900円）、青島（58,900円／-／118,900円）、ムンバイ（67,700円／-／391,000円）、クアラルンプール（71,000円／-／294,000円）、デリー（74,700円）、ジャカルタ（76,000円／-／310,000円）、ホノルル（93,000円／160,000円）、シドニー（94,700円／-／437,900円）、パース（99,900円／-／437,900円）、ヨーロッパ各都市（126,000円）、ロサンゼルス・サンフランシスコ・ニューヨーク・シアトル・ワシントン・バンクーバー（165,000円）