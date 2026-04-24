現行型「エルグランド AUTECH」はどんな存在だったのか

高級ミニバンの始祖である日産「エルグランド」。2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」ではその新型が公開され、同日には、関連会社の日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）が手がけるカスタムカー「AUTECH（オーテック）」のティザー画像も発表されました。

新型登場を前に、従来型（3代目）エルグランド AUTECHの魅力から示唆される「次期型」の姿について紹介します。

【画像】超カッコいい！ これが日産「新型エルグランド」の“上質スポーツ仕様”です！ 画像で見る（30枚以上）

AUTECHは、日産のカスタマイズ部門であるNMCが手がける純正カスタムブランドです。

「Premium Sporty（プレミアムスポーティ）」をコンセプトに掲げ、量産モデルに、特徴的なブルーのボディカラーやシルバーのアクセントラインなどの専用デザインや装備を与えることで、標準車とは異なる価値を提案してきました。

エルグランドをはじめ、「セレナ」や「エクストレイル」「リーフ」「キックス」「ノートオーラ」「キャラバン」に至るまで数多くの日産車に設定されています。

そんななかで従来型エルグランド AUTECHの最大の特徴は、やはり外装デザインでしょう。

太陽光が波に反射する様子をモチーフとしたダーククロム仕上げのフロントグリルをはじめ、さざ波をイメージしたメタル調フィニッシュのプロテクター類、専用デザインの18インチアルミホイールなどを装備し、量産ミニバンにありがちな大人しさを払拭し、堂々とした存在感を放っています。

夜間の表情を引き締めるAUTECH専用のシグネチャーLEDも印象的です。

視認性と個性を両立したこの演出は、単なるオプション装飾ではなく、AUTECHのブランド思想を反映しています。

また「AUTECH BLUE」とよばれる専用ボディカラーは、NMCのルーツとなった旧・オーテックジャパン（2022年にニッサン・モータースポーツインターナショナル：NISMOと統合）の本拠地がある湘南・茅ヶ崎の海と空をモチーフとしたもので、光の映り込みや陰影まで緻密に計算されています。

モデルごとに色味を微調整している点も、AUTECHならではのこだわりといえます。

インテリアにもAUTECHらしいこだわりが随所に見られます。

ブラックレザーシートにはAUTECHロゴの刺繍とブルーステッチが施され、エクステリアと呼応する上質でスポーティな雰囲気を演出。ステアリングやシフトノブ、ダッシュボード、ドアトリムに至るまで専用加飾が与えられ、室内全体に統一感のある空間がつくり込まれています。

素材や構造にも配慮されており、吟味された本革素材やウレタン層の調整、電動調整機構や着座センサーなどを組み合わせることで、快適性と質感の両立が図られています。

内外装をトータルでつくり込む姿勢が、AUTECHモデルを特別な存在へと押し上げてきたといえるでしょう。

従来型に搭載されていたパワートレインは、3.5リッターV型6気筒エンジン、または2.5リッター直列4気筒エンジンに、6速マニュアルモード付エクストロニックCVTを組み合わせたもので、基本的な走行性能は標準モデルと共通です。

その一方で、専用エアロパーツやアルミホイール、オプション設定される大型スポイラーなどにより、乗り込む瞬間から特別感を味わえる点はエルグランド AUTECHならではといえます。

なお最終モデルの車両価格（消費税込み）は2WDが520万円から585万円、4WDが550万円から614万円となっており、標準モデルに対して約100万円高いプライシングがなされていました。

※ ※ ※

エルグランド本来の素性のよさと、所有欲を満たす演出を高次元で融合させてきた従来型エルグランド AUTECH。

すでにNMCからは3度にわたる事前のティザー画像公開が実施されており、AUTECHらしいつぶつぶ形状のフロントグリルや、専用デザインのアルミホイールやメッキ加飾、ブルーのステッチをアクセントとしたブラック基調のインテリアの一部などが紹介されています。

総じていえるのは、これまでのAUTECHの世界観を継承した魅力的なモデルである、ということでしょう。

2026年夏とされる正式発表に注目が集まります。