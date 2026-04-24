視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

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間寛平探偵の調査した『猿はバナナの皮を３回で剥く？』は、大阪府の女性（53）から。ある日、私がバナナを食べていると、娘が「猿はバナナの皮を３回で剥くらしいよ」と教えてくれた。ちなみに人間は４回だそう。「ほんまかいな？」と思い猿の動画を見たら、本当に３回剥いて食べていた。他の猿も３回なのか、気になって仕方がない。猿の気持ちが分かる探偵に検証をお願いしたい、というもの。

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依頼内容を全く聞かされていない“猿の気持ちが分かる”寛平探偵は、依頼者に会うと、いきなり「バナナ食べてください」とリクエストを受け…4回かけて剥き、“人間”であることを証明。動物ハンター中岡氏によれば、バナナは四角形なので、人間は剥きやすいよう線に沿って４回で剥くのではないかと言う。一方、猿は取られてはいけないので、２回の時も３回の時もあるのではと。早速、依頼者と探偵は約300匹の猿が生息する香川県小豆島の「お猿の国」へ。検証を開始するも、探偵からバナナを奪い取った猿は皮も剥かずガブリとかぶりつき…。



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4月24日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、桂二葉探偵の『あの夜の弾き語りをもう一度聴きたい』、松井ケムリ探偵の『わさびの早食い世界チャンピオンになりたい！』など、様々な依頼を解決した。