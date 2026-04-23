【チョルノービリ＝倉茂由美子】１９８６年に起きたウクライナ北部のチョルノービリ（チェルノブイリ）原子力発電所事故から、２６日で４０年となる。

爆発した４号機を覆う鋼鉄製のシェルターはロシアによる攻撃を受けるなど、新たな危険にさらされている。

原発の周辺３０キロ・メートル圏は現在も立ち入り禁止区域となっている。取材許可を得た記者は２０日、指定された服に着替え、原発職員の案内でシェルター内に入った。放射線の測定値は毎時７９マイクロ・シーベルト。短時間であれば健康への影響を心配するレベルではないが、高い数値には違いない。

気になったのは足元の水たまりだった。職員は「雨漏りだ」と説明した。

原因は昨年２月の露軍の無人機（ドローン）による攻撃だ。屋根の一部が破損し、火災も発生した。破損部分はその後修復されたが、消火活動のために開けられた小さな穴が多数残る。周辺の放射線量に影響はないとの説明を受けたが、そもそもシェルターは事故後に放射性物質を封じ込めるために作ったコンクリート製の「石棺」の老朽化を補うものだ。職員は「脆弱（ぜいじゃく）になった石棺に損傷が及べば、再び大きな被害につながっていた。極めて危険な行為だ」と語気を強めた。

原発は露軍の侵略が始まった２０２２年２月から３月末まで、露軍の占領下に置かれた。汚染が激しかった「赤い森」と呼ばれる付近には、露軍が掘った塹壕（ざんごう）などが残る。まだ放射線量が高い地域にとどまった露兵は被曝（ひばく）したとされる。職員は「あまりに無知で無謀な振る舞いだ」と冷ややかに言った。