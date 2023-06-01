【ナイナイANN】ナイナイ＆劇団ひとり、昭和の“芸能界伝説”で大盛り上がり 岡村は千昌夫の“コメント”再現
ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）が、23日深夜に放送。劇団ひとりをゲストに迎え「こんなエロい新生活はイヤだ！」を届けた。
【写真】なんだかんだ仲良し？小競り合いを繰り広げる岡村と出川
およそ2年半ぶりのゲスト出演となるひとり。劇団ひとり×ナインティナインといえば、過去にも深夜ラジオの限界に挑戦した、さまざまなトークが展開されてきた。恒例企画となっている「イヤだ」シリーズだが、今回は「こんなエロい新生活はイヤだ！」と題し、リスナーからネタハガキ・メールを募集。それを元に劇団ひとりとナインティナインが、深夜ラジオならではのトークを展開していく。
コーナーを行っていく中で、ひとりの“たけしの再現度”が話題となり、矢部浩之が「リズムでしゃべっていくから、息継ぎするところもある。そこが好き。それも入っているのが、たけしさんの息遣い」、岡村隆史も「たけしさんもやるよね、それ。特に初期のたけしさんってやるよね」と賛辞を送った。
そこから話が派生していき、たけしの“伝説の会見”に関する話題で大盛り上がり。岡村が、番組内でも何度も紹介されている、千昌夫がかつて発した「オレはマスコミのおもちゃじゃない！」も飛び出すなど、白熱したトークが繰り広げられ、ひとりが「勝新さんもすごかったですよね。今の芸能界には、ああいう生き様でみせる人っていないですよね」としみじみと口にしていた。
番組の模様は、放送後1週間は「radiko」で聞くことができる。
【写真】なんだかんだ仲良し？小競り合いを繰り広げる岡村と出川
およそ2年半ぶりのゲスト出演となるひとり。劇団ひとり×ナインティナインといえば、過去にも深夜ラジオの限界に挑戦した、さまざまなトークが展開されてきた。恒例企画となっている「イヤだ」シリーズだが、今回は「こんなエロい新生活はイヤだ！」と題し、リスナーからネタハガキ・メールを募集。それを元に劇団ひとりとナインティナインが、深夜ラジオならではのトークを展開していく。
そこから話が派生していき、たけしの“伝説の会見”に関する話題で大盛り上がり。岡村が、番組内でも何度も紹介されている、千昌夫がかつて発した「オレはマスコミのおもちゃじゃない！」も飛び出すなど、白熱したトークが繰り広げられ、ひとりが「勝新さんもすごかったですよね。今の芸能界には、ああいう生き様でみせる人っていないですよね」としみじみと口にしていた。
番組の模様は、放送後1週間は「radiko」で聞くことができる。