◆パ・リーグ 日本ハム２―３楽天（２３日・エスコンフィールド）

楽天が日本ハムに競り勝った。連敗を「３」でストップ。楽天の三木肇監督は「昨日は（サヨナラ負けで）悔しかったですけど、（先発の）滝中も頑張りましたし、柴田からのリリーフのみんなもよく頑張ったと思います」とたたえた。

序盤から激しい攻防が続いた。３回に伊藤裕の中前適時打で先制。しかし、直後に先発の滝中が清宮に適時打を浴びて、同点に追いつかれた。

同点の６回は黒川の右前適時打と、伊藤光の移籍後初打点となる中前適時打で勝ち越しに成功。単打でつないでいく攻撃でリードを奪った。その裏、１点を返され、なお１死一、二塁のピンチは２番手の柴田が後続を断った。

７回には３番手で鈴木翔が登板。２死一、三塁のピンチを背負ったが、レイエスを二飛に仕留めてリードを守りきった。

指揮官は初回の村林の好守備を絶賛。村林は初回に矢沢が放った二遊間への痛烈なライナーを飛び込んでキャッチしていた。「昨日サヨナラ負けで逆転負けの後でしたけど、初回の矢沢のライナーを村林がああいうプレーで始まったことで、何かこう締まった試合になったのかなというのはある。一つ一つのプレーに対して改めて思いますし、村林の非常にいいプレーが大きかったと思います」とうなった。