『ポケポケ』新パック発表で収録カード8枚公開 「波動ビート」メガジュカインex・メガルカリオex・シャワーズexなど
スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たな拡張パック「波動ビート」が28日午前10時より登場することが決定した。あわせて収録カード8枚が公開された。
【画像】メガジュカイン・メガルカリオなど7枚！『ポケポケ』新パック収録カード
「波動ビート」は、「メガジュカインex」「メガルカリオex」のカードに加えて、「シャワーズex」が初登場するほか、闘タイプのポケモンを強化する効果をもつトレーナーズも登場する。
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。
■「波動ビート」に登場するカードの一部
メガジュカインex [◆◆◆◆]
メガルカリオex [◆◆◆◆]
シャワーズex [◆◆◆◆]
ダクマ [★]
いちげき ウーラオス [◆◆◆]
れんげき ウーラオス [◆◆◆]
コルニ [◆◆]
いにしえの闘技場 [◆◆]
【画像】メガジュカイン・メガルカリオなど7枚！『ポケポケ』新パック収録カード
「波動ビート」は、「メガジュカインex」「メガルカリオex」のカードに加えて、「シャワーズex」が初登場するほか、闘タイプのポケモンを強化する効果をもつトレーナーズも登場する。
■「波動ビート」に登場するカードの一部
メガジュカインex [◆◆◆◆]
メガルカリオex [◆◆◆◆]
シャワーズex [◆◆◆◆]
ダクマ [★]
いちげき ウーラオス [◆◆◆]
れんげき ウーラオス [◆◆◆]
コルニ [◆◆]
いにしえの闘技場 [◆◆]