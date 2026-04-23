Aぇ! group「おそ松さん盤」ジャケット写真＆特典絵柄公開 メンバーが本音で語り合う“俺たちのPRIDE対談”も収録
【モデルプレス＝2026/04/23】Aぇ! groupは6月17日に4th Single「でこぼこライフ」をリリース。この度「おそ松さん盤」のジャケット写真が公開された。
【写真】Aぇ! groupメンバー、韓国で美容施術 ビフォーアフターに絶賛相次ぐ
本ジャケットは、映画ポスタービジュアルをもとに、数々の人気作品を手がけているスタジオぴえろが描き下ろしたもので、作品の世界観を色濃く反映した仕上がりとなっており、アニメファンにとっても見逃せない1枚となっている。
あわせて、各形態の通常特典やツアー記念特典の絵柄も解禁に。フレークステッカーセット（メンバーソロ4種）がもらえる早期予約は4月26日まで。さらに初回限定盤Cには、メンバーが2組に分かれて本音で語り合う特典映像「俺たちのPRIDE対談」を収録。ここでしか見られないリアルなトークが収められている。また、5月3日に開催される大阪城ホール夜公演では、MCコーナーの模様をYouTubeで生配信することも決定している。（modelpress編集部）
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【写真】Aぇ! groupメンバー、韓国で美容施術 ビフォーアフターに絶賛相次ぐ
◆Aぇ! group「おそ松さん盤」ジャケット写真公開
本ジャケットは、映画ポスタービジュアルをもとに、数々の人気作品を手がけているスタジオぴえろが描き下ろしたもので、作品の世界観を色濃く反映した仕上がりとなっており、アニメファンにとっても見逃せない1枚となっている。
◆Aぇ! group、特典絵柄も解禁
あわせて、各形態の通常特典やツアー記念特典の絵柄も解禁に。フレークステッカーセット（メンバーソロ4種）がもらえる早期予約は4月26日まで。さらに初回限定盤Cには、メンバーが2組に分かれて本音で語り合う特典映像「俺たちのPRIDE対談」を収録。ここでしか見られないリアルなトークが収められている。また、5月3日に開催される大阪城ホール夜公演では、MCコーナーの模様をYouTubeで生配信することも決定している。（modelpress編集部）
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