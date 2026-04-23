MOMOKAさん、NANAMIさん、TAMAKIさんが今季から加入

今季から楽天イーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」に加わった新メンバー。ここではMOMOKAさん、NANAMIさん、TAMAKIさんの3人を取り上げる。

◇MOMOKAさん

石川県出身で1月28日生まれ、ニックネームは「もも」。趣味はスポーツ観戦、ダンス。人生で一番感動したことは「石川県のお米のおいしさ！」。

最年少メンバーであるMOMOKAさんは、6歳から中学3年生まで競技チアに打ち込み、福井県でプロスポーツのチアリーダーとして活動した経歴を持つ。エンジェルスを志したきっかけは、パフォーマンスを初めて見たときに「自分もこんなキラキラとした大きな舞台に立ち、お客さまを魅了したい」と感じたこと。競技チアで培ったスキルとプロとしての経験を強みに活動に励む。

◇NANAMIさん

千葉県出身で7月24日生まれ、ニックネームは「ななみん、ななみちゃん」。趣味は音楽・映画鑑賞。

5歳から10年間バトントワリングに打ち込み、高校のダンス部では、チアダンスを通して野球やサッカーなどの応援に励んだ。一度は看護師としての道を歩むも「もう一度大好きなダンスを踊りたい」とエンジェルスのオーディションに挑戦。ファンに見てほしいところは「バトンで培ったしなやかさと、チアダンスならではの力強いアームや表情の切り替えです。動きのメリハリに注目していただけたらうれしいです！」。

◇TAMAKIさん

宮城県出身で12月13日生まれ、ニックネームは「たまきちゃん、たまちゃん」。趣味はテーマパークとカフェに行くこと。

3歳から中学までの約10年間、クラシックバレエを習い、学生時代はチアリーディングサークルでさまざまなスポーツの応援活動を行ってきた。毎年、楽天の試合に足を運び、数年前にはスタジアム内の飲食店でアルバイトをしていた経験も。東北ゴールデンエンジェルスの一員として「レフトスタンドでファンの皆さまと一緒に楽天イーグルスを応援すること」を楽しみに、2026年シーズンに臨む。